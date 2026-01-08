Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına büyük hasara yol açtı.

ÇATISI UÇAN EV KAMERADA

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin son hali, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yine Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

FIRTINANIN EVİN ÜZERİNE DEVİRDİĞİ ELEKTRİK TELLERİ YANGIN ÇIKARDI

Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları da koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

MİNARE DEVRİLDİ

Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri ise yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.