Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü

Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü Haber Videosunu İzle
Görüntüler korkunç! Çatısı uçan ev savaş alanına döndü
Güncelleme:
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle çok sayıda evin çatısı uçtu, elektrik ve iletişim hatları koptu. Kopan tellerin neden olduğu yangında bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Çatısız kalan bir evin son hali ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

  • Kocaeli'de fırtına nedeniyle Körfez ilçesinde bir binanın çatısı uçtu.
  • Kopmuş elektrik tellerinin bir eve düşmesi sonucu yangın çıktı ve ev kullanılamaz hale geldi.
  • Kandıra ilçesinde rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

Kocaeli'de etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına büyük hasara yol açtı.

ÇATISI UÇAN EV KAMERADA

Körfez ilçesine bağlı Yukarı Hereke Mahallesi'nde bir binanın çatısı uçtu. Çatısız evin son hali, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Yine Körfez ilçesi D-100 kara yolu yakınında bir binanın çatısının uçtuğu anlar da cep telefonuyla görüntülendi.

FIRTINANIN EVİN ÜZERİNE DEVİRDİĞİ ELEKTRİK TELLERİ YANGIN ÇIKARDI

Fırtına nedeniyle elektrik ve hatları da koptu. Uçan çatı parçaları ana arterleri kapatırken, kopan elektrik tellerinin bir evin üzerine düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

MİNARE DEVRİLDİ

Ayrıca Kandıra ilçesi Beyce Mahallesi'nde rüzgar nedeniyle caminin minaresi yıkıldı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi ekipleri ise yollara savrulan çatı parçalarını temizlemek için seferber oldu. Belediye çok sayıda personeli göreve çağırırken ilçede afetle ilgili çalışmalar aralıksız devam ediyor.

