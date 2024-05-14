KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? #127916

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana büyük bir ilgi görüyor. Her cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümleri adeta iple çekiliyor. KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN dizi severler tarafından araştırılıyor. Kızılcık Şerbeti son fragman yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti son bölümde neler olacak? KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! KIZILCIK ŞERBETİ SON FRAGMAN İZLE! Kızılcık Şerbeti 63. bölüm TEK PARÇA fragman! Doğa ile Fatih barışacak mı? İşte ayrıntılar...

KIZILCIK ŞERBETİ'NİN KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Yiğit Kirazcı, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz,yer alıyor.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Doğa ve Giray'ın öpüşmesini gören Fatih, bir süre içine kapanır. Bu arada Görkem boş durmayacak Pembe ve Nilay'dan çanta konusunun intikamını alacaktır. Kıvılcım'ın programına verilen durdurulma cezası Kıvılcım'ı işsiz bırakırken, her zaman olduğu gibi yardımına Ömer koşacak ve ona kendi şirketinde bir pozisyon önerecektir. Sadece erkeklerin çalıştığı bir şirkette Kıvılcım'ın işe başlaması ise devrim niteliğinde olacaktır.

Doğa ve Giray ilişkisi yavaş ama sağlam adımlarla ilerlemektedir. Nilay'ın yaptığı pişik kremini piyasaya sürmeye karar veren Giray, Ünal ailesi ile yakınlaşmaya başlar.Bu konuda tek rahatsız olan kişi Fatih ve onun rahatsızlığını kafasına takan Görkem olacaktır.

Fatih'in duyguları konusunda amcasından akıl alması, Ömer'in yeğenini yönlendirmesi Görkem'i çileden çıkaracak, Ömer'le buluşmak istemesi ise bambaşka sorunların başlamasına neden olacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ 63. BÖLÜM FRAGMAN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN