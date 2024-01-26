Kızılcık Şerbeti full HD bölüm izle! Kızılcık Şerbeti 48. bölüm tek parça izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK SERBETİ SON BÖLÜM NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti 47. Bölümünde; Pembe'nin oyunuyla nezarete atılan Alev, bir süre Abdullah'a da ulaşamaz. Sonunda Abdullah tarafından kurtarılsa da olaylar onu çok üzmüş ve germiştir. Bir süreliğine yurt dışına gitmeye karar verir ve Abdullah'a haber vermeden kararını uygular. İşleriyle ilgilenmesi için de Doğa'dan yardım ister. Ömer, Görkem'i farklı şekillerde görmenin şaşkınlığını yaşarken onun tanımaya çalışır. Umut'un yeni açtığı iş yerinde her şey yolundadır, bol para kazanmaktadır. Bu yeni durumunu Nursema'nın ailesinin fark etmesi onun için önemlidir. Bu nedenle aileye bir yemek verir. Ertuğrul'un evlilik teklifine Kıvılcım'ın sıcak bakmaması ilişkilerine zarar verecektir. Basit bir şikayet için doktora giden Mustafa, yapılan tetkiklerin sonucunda hayatının şokunu yaşar. Alev'in gidişinin üzerine iş hayatında da büyük sorunlar yaşayan Abdullah'ın kalbi bu kadar yükü kaldıramaz.

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KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

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KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Müjde Uzman, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Feray Darıcı, Selin Türkmen, Özlem Çakar, Oral Özer, Rahimcan Kapkap, Serkan Tınmaz, Tuana Gizem Uzunlar

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