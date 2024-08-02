Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir, kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı?

Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Kızılcık Şerbeti dizisi yeni sezona yeni oyuncularla devam edecek. Kadroya dahil olan Fırat Çelik, Cemal karakterini canlandıracak. Kızılcık Şerbeti Cemal kim? Fırat Çelik kimdir? Detaylar haberimizdedir…

KIZILCIK ŞERBETİ CEMAL KİM?

Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik ise dizide yayınevi sahibi Cemal'e hayat verecek.

FIRAT ÇELİK KİMDİR?

Fırat Çelik, 25 Mart 1981 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti'nin Stuttgart bölgesinde yer alan Ostfildern şehrinde doğdu. İki yaşındayken Türkiye'ye dönmeye karar veren ailesiyle birlikte dokuz yaşına kadar Tunceli'de yaşadı. İki ablası, bir kız kardeşi vardır.

Tunceli'de altı yıl yaşadıktan sonra ailesi ile beraber Paris'e yerleşmeye karar verdiler. Doksanlı yıllarda göç ettikleri Fransa'da eğitim gören Fırat Çelik, Paris'in banliyösü Champigny-sur-Marne'da Louise Michel Ortaokulundan sonra Langevin Wallon Lisesinde ekonomi ve idari bilimler okudu. 19 yaşında babasına yardım etmek için çalışma kararı veren Fırat Çelik, Paris'e taşındı ve burada pek çok işin yanında mankenlik de yapmaya başladı.

Çevresinden tiyatro oyunculuğu yapması için destek gören Fırat Çelik girdiği bir oyuncu seçiminde Moliere'in Cimri oyunundan bir monolog canlandırdı. Raymond Acquaviva Fırat Çelik'i kendi okuluna girmeye ikna etti ve böylece Sudden Theatre'ın atölyelerine katıldı. Bir yıl kadar bu atölyelerde eğitim gördü.

Fırat Çelik'in profesyonel tiyatro kariyeri 2006 yılında yönetmen Thierry Harcourt ile yollarının kesişmesiyle başladı. Harcourt'un sahneye koyduğu, Anthony Burgess'in romanından uyarlanan Otomatik Portakal oyununda Fred rolünü üstlenen Çelik; 2007'de Comédie de Paris tiyatrosu ekibine katılarak Jean-Georges Tharaud tarafından sahneye koyulan Effets Secondaires oyununda Kevin rolünü canlandırdı. Bu sırada pek çok kısa filmde oynayan Fırat Çelik, Johann Bertelli'nin yazıp yönettiği Lignes isimli kısa filmde de başrol oynadı.

Fırat Çelik ilk uzun metraj sinema filmini 2009 yılında yönetmen Philippe Lioret'nin Welcome filmiyle gerçekleştirdi. Vincent Lindon'un başrolünde oynadığı filmde küçük bir rol üstlendi. Berlin'de dünya prömiyeri yapılan film aynı yıl İstanbul Film Festivali'nin de açılış filmi olarak seçildi. Bu vesileyle hayatında ilk defa İstanbul'a gelen Fırat Çelik gelişinin hemen ardından teklifleri değerlendirerek birkaç ay sonra Türk televizyonları için çekilen Kış Masalı dizisinde başrol oynadı. Geniş kitleler tarafından tanınması ise Ay Yapım'ın yapımcılığında gerçekleşen Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli dizi sayesinde oldu. Sonrasında yine Ay Yapım imzalı 20 Dakika adlı polisiye dizide rol alan Fırat Çelik, 2014 yılında Böcek Yapım ve Warner Bros. Almanya ortak yapımı 8 Saniye adlı sinema filminde oynadı.

Filmografisi

2009 Welcome Koban Philippe Lioret

2011 Ay Büyürken uyuyamam Mert Şerif Gören

2014 8 Saniye Tayfun Ömer Faruk Sorak

Yakında Gelin Takımı Doğacan Anafarta

Televizyon

2008 Famille d'acceuil İlhan

2009 Kış Masalı Masum atv

2010-2012 Fatmagül'ün Suçu Ne? Mustafa Nalçalı Kanal D

2013 20 Dakika Ozan Komiser Star TV

2013 Firuze Oğuz Show TV

2014-2015 Gönül İşleri Asrın Star TV

2015 Poyraz Karayel Mete Durukhan Kanal D

2023 Yalı Çapkını Efe Han Star TV

2023-2024 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Gregor TRT 1

İnternet

2021 Saklı Ozan Demirci BluTV

Kısa filmleri

2007 Cosa Nostra Nino Elisabeth Richard

2008 Lignes Emir Johann Bertelli

Reklam

2008 Toyota Avensis Mondiale Jan Wentz

Tiyatro oyunları

2006 Otomatik Portakal Thierry Harcourt La Ménagerie du Cirque d'Hiver

2007 Effets Secondaires Jean-Georges Tharaud Comédie de Paris

2014 Tatyana Melis Tezkan & Okan Urun Üsküdar Tekel Sahnesi