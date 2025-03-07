Kızılcık Şerbeti, Gold Film imzalı, ilk bölümü 20 Ekim 2022 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Hakan Kırvavaç'ın üstlendiği, senaryosunu Melis Civelek'in kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Kızılcık Şerbeti 91. bölüm tek parça full HD izle! Kızılcık Şerbeti SON BÖLÜM izle!

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Pembe ve Abdullah, yaşanan olay karşısında Nursema'yı sert bir dille uyarırken Nursema'nın net ve kendinden emin tavırları dikkat çekiyor. Firaz'ın, Nursema'nın evinin önüne gelmesi ve ikilinin aşk dolu bakışları, yeni bölümde yaşanacakların habercisi oluyor. Nilay'ın Mustafa ve Meri'yi birlikte görmesi kıskançlığının artmasına neden oluyor. Asude ve Abdullah arasındaki soğuk savaş tam gaz devam ederken Doğa'nın değişen tavırlarından rahatsız olan Kıvılcım tepki gösteriyor. İlhami'nin yaşlı gözleri sonrası Abdullah'ın, "Aile arasında imam nikahımızı kıyarız bu konu da kapanır" sözleri, tanıtıma damgasını vuruyor ve yeni bölümde yaşanacaklar merak konusu oluyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Abdullah ve Işıl'ın ilişkisinin ortaya dökülmesi şans eseri olarak kıyıdan dönmüştür. Yeni eviyle birlikte yeni bir hayata başladığına inanan Doğa'nın şımarıklık seviyesi günden güne yükselmekte, bu durum artık herkesin dikkatini çekecek boyuta gelmektedir. Harcamaların abartılı bir şekilde artması ise Fatih'i rahatsız etmektedir. Kıvılcım annesinin hastalığıyla uğraşmakta yine de Ömer'i ihmal etmemeye çalışmaktadır. Firaz'ın yeni kız arkadaşını beğenen Asude, bu ilişkinin en büyük destekçisi olacaktır. Sevtap ve Haluk'un arkadaşlığı günden güne ilerlemektedir. Mustafa'nın, Meri ile baş başa yaptığı sohbetler Nilay'ın hoşuna gitmez ve rahatsızlığını dile getirir. Nursema ve İlhami'nin otelde yapılan nişan töreni hiç beklenmedik bir şekilde sonlanacaktır. Kızılcık Şerbeti son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NEDİR?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSU

Barış Kılıç

Evrim Alasya

Settar Tanrıöğen

Sıla Türkoğlu

Sibel Taşçıoğlu

Doğukan Güngör

Müjde Uzman

Kızılcık Şerbeti'ni Show TV platformlarından izleyebilirsiniz.

KIZILCIK ŞERBETİ CANLI YAYIN NEREDEN İZLENİR?

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