KIZILCIK ŞERBETİ 83. BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 83. bölüm fragmanı izle!

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 82. Bölümünde; Görkem'in gerçek yüzünü en sonunda herkes görmüştür. Ünallar'ın evinden atılan Görkem, babasının yanına sığınır. Ancak burada da kimseye huzur vermeyecektir. Yanıldıklarını anlayan Pembe, Doğa'dan özür dilerken, Abdullah da Fatih'i karşısına alarak günah çıkarır. Sevtap'ın kötüleşerek hastaneye kaldırılması Nilay ile arasındaki sırrın Meri tarafından öğrenilmesine neden olur. Bu Nilay için çok gergin bir ortam yaratacaktır. İlhami ve Firaz'ın dostluğu iyice perçinlenmiştir. Kendi bile inanamasa da Firaz gittikçe Nursema'ya daha da bir düşkün oluyordur. Sönmez çalışmaya başladığı restoranda tüm sevdiklerine bir yılbaşı yemeği vermek ister. Çok güzel başlayan gece büyük bir felaketle sonuçlanacaktır.

KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ KONUSU NE?

İyi eğitimli, realist ve modern bir kadın olan Kıvılcım (Evrim Alasya), eşinden boşandıktan sonra dimdik ayakta kalmış, iki kızını da inandığı değerler doğrultusunda yetiştirmiştir. Küçük kızı Çimen (Selin Türkmen) henüz liseye devam etmekte, büyük kızı Doğa (Sıla Türkoğlu) ise üniversitede diş hekimliği okumaktadır. Kıvılcım'ın tek isteği çocuklarının ileride başarılı ve mutlu olmalarını görmektir. Doğa'nın daha üniversiteye girdiği ilk yıl erkek arkadaşıyla evlenmesiyle büyük bir hayal kırıklığı yaşayan Kıvılcım, hayatının şokunu kızının kocasının ailesiyle tanışmasında yaşar. Doğa'nın kocası Fatih'in (Doğukan Güngör) ailesi muhafazakar bir ailedir. Kızının hayata bu kadar farklı bakan bir aileyle yapamayacağını düşünür. Doğa ise aşklarının her türlü farklılığın üstesinden geleceğine inanmaktadır. Kızılcık Şerbeti; doğruları aynı, yöntemleri farklı olan iki uç aile arasında kalan bir aşk hikayesidir.

KIZILCIK ŞERBETİ DİZİSİ OYUNCULARI

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek, Emrah Altıntoprak, Şebnem Bozoklu, Fırat Çelik, Özge Özacar, Şebnem Dönmez, Kaan Taşaner, Rahimcan Kapkap, Soydan Soydaş, Sevim Erdoğan, Özlem Çakar Yalçınkaya, Bahtiyar Memilive Aliye Uzunatağan

KIZILCIK ŞERBETİ 83. FRAGMANI İZLEME LİNKİ!