KIZILCIK ŞERBETİ 54. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti 54. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti son bölüm neler oldu?

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KIZILCIK ŞERBETİ NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti her Cuma Show TV ekranında saat 20.00'da seyircisi ile buluşuyor.

KIZILCIK ŞERBETİ 54. BÖLÜM FRAGMANI İZLEME LİNKİ!

KIZILCIK ŞERBETİ 54. Bölüm fragmanı yayınlandı.

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KIZILCIK ŞERBETİ SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 53. Bölümünde; Gerçekten hamile olan kişinin Alev olduğunu öğrenmek herkesi şoke etmiştir. Ünal ailesi konuyu kendi aralarında tartışarak Abdullah iyileşene kadar konuyu ona aksettirmemeye karar verirler. Bu kötü sürprizin etkisinden kurtulamayan Pembe, Alev ile yüzleşmek için onun karşısına çıkmaktan kendini alı koyamaz. Alev'in hamilelik haberi Kıvılcım ve Sönmez tarafından da hoş karşılanmaz. Ancak Alev tüm olumsuzluklara karşın yine de bu bebeği doğurmaya kararlıdır. Nişan gecesi yaşananlardan çok etkilenen Görkem'in ailesi, Fatih ve Görkem birlikteliğini kesinlikle bitirme kararı alırlar. Umut'un depresyon durumu devam etmekte, Nursema'nın bu konudaki rahatsızlığı da iyiden iyiye artmaktadır.Kendinden yaşça çok büyük bir kadınla birlikte olduğundan babasıyla arası açılan Metehan'ın ise dünya umurunda değildir. Hastalığı atlatarak odasından çıkan Abdullah tüm hakimiyeti tekrar ele almaya kararlıdır.