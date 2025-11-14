Kızılcık Şerbeti 114. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Gold Film imzası taşıyan yapım, ilk kez 13 Ekim 2022'de Show TV ekranlarında seyirciyle buluştu. Yönetmen koltuğunda Hakan Kırvavaç'ın bulunduğu dizinin senaryosunu Melis Civelek yazıyor. Her hafta gündeme oturan yapım; etkileyici sahneleri, güçlü hikâyesi ve karakterleriyle izleyicileri ekrana kilitlemeyi başarıyor. İzleyiciler ise hem yeni bölümü canlı takip edebilmek hem de önceki bölümlerde neler yaşandığını hatırlamak için araştırmalarını sürdürüyor.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Yayınlanan tanıtımda, cezaevinden tahliye olan Ömer, kendisine ihanet eden Kıvılcım'ı affetmiyor. Nursema'nın doğum günü kutlamasına katılan Demet, Firaz ile yaşadığı yasak aşkı açıklıyor. Aldatıldığınıöğrenen Nursema büyük bir yıkım yaşarken Firaz evi terk ediyor. Doğa, Fatih'i affedemediğini ilk kez itiraf ederken Nilay'ın "Kıyamet kopacak' çığlığı yeni bölümde yaşanacak büyük kaosun habercisi oluyor. Mustafa, Işıl'dan intikam almak isterken teknede Doğa'nın da olduğunu öğreniyor. Aynı sırada teknenin bir gemi ile çarpışma tehlikesi ile karşı karşıya kalması heyecanı zirveye taşıyor. Hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle Kızılcık Şerbeti bu hafta çok konuşulacak.

DİZİNİN KONUSU

Kızılcık Şerbeti, farklı yaşam tarzlarına sahip iki ailenin çocukları olan Doğa ve Fatih'in evliliği etrafında gelişen olayları konu alıyor. İki aile arasındaki kültürel uçurum, dizi boyunca sık sık çatışmalara ve dramatik sahnelere yol açıyor.

Defne'nin Fatih'e yakın tavırları, Doğa tarafından yanlış anlaşılır; bu durum Işıl'ın desteğiyle çözüme kavuşur. Ancak Beril'in Sönmez'i kaçırıp ardından intihar etmesi, her iki aileyi de derinden sarsar.

Mustafa'nın Nilay'a yönelik olumsuz davranışları tepki toplarken, Işıl'ın eski aşkı Leo'nun ortaya çıkışı yeni sorunları beraberinde getirir. Leo'nun kötü niyetli olduğunun anlaşılması ve Nilay'ın durumu Nursema'ya anlatması ise ailede yeni krizlerin başlangıcı olur.

OYUNCU KADROSU

• Barış Kılıç – Ömer Ünal

• Evrim Alasya – Kıvılcım Arslan

• Sıla Türkoğlu – Doğa Korkmaz

• Doğukan Güngör – Fatih Ünal

• Ahmet Mümtaz Taylan – Abdullah Ünal

• Müjde Uzman – Alev Arslan

Yardımcı oyuncular:

Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema Ünal), Aliye Uzunatağan (Sönmez Arslan), Feyza Civelek (Nilay Ünal), Emrah Altıntoprak (Mustafa Ünal), Selin Türkmen (Çimen Arslan), Özlem Çakar (Sadiye), Oral Özer (Ömer'in kardeşi), Rahimcan Kapkap (Mihri), Serkan Tınmaz (Umut), Tuana Gizem Uzunlar (Görkem)

114. BÖLÜM FRAGMANI

Kızılcık Şerbeti'nin 114. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin takipçileri, yeni bölümde yaşanacak gelişmeleri öğrenmek için fragmanın paylaşılmasını heyecanla bekliyor.

YENİ BÖLÜM HEYECANI

Yayınlanan tanıtımda Kıvılcım, ölen Yeşim'in aile ziyaretine Asil ile giderken, acılı annenin "Yardım et" sözleri dikkat çekiyor. Asude'nin oğlu Firaz'a, sırrını çok belli ettiğini ve gizlemesi gerektiğini söylediği anda Nursema'nın bu konuşmaya kulak misafiri olması şüphelenmesine neden oluyor. Fatih'in ödül alacağı görkemli gecede Asil'in ödülü alması ikilinin arasında suların durulmayacağının sinyallerini veriyor. Ünal ailesinde tansiyon yükselirken Mustafa; Asil'e, Işıl'ın görüntüleri karşılığında hisselerini vereceğini söylüyor. Yeni bölümde tansiyon giderek yükselirken, merak da gitgide artıyor.