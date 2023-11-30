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Kızıl Goncalar fragmandaki "Ahilik" diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

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Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanındaki "Ahiler çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" sözleri tepki çekti. Eleştirilerin ardından özür dileyen yapım şirketi, yeni bir fragman yayınladı.

10 yıllık aranın ardından setlere dönen Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrol olduğu Kızıl Goncalar dizisinin ilk fragmanı önceki akşam yayınlanmıştı. Tanıtımda ahilerle ilgili geçen bir diyalog tepki çekince yapım şirketi özür dileyen fragmanı güncelledi.

"AHİLER KELİMESİNDEN DOLAYI KAMUOYU VE KIRŞEHİR HALKINDAN ÖZÜR DİLERİZ"

Fragmanın başında Özcan Deniz "Görev yaptığım yerdeki tarikat vardı ya Ahiler... Onlardan biriyle yolum kesişti. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak ümit dağıtarak" diyor. Karşısındaki kişi de "Dikkat et, çok mülayim görünürler ama her şey beklenir" ifadelerini kullanıyor. Fragmandaki bu kısım Kırşehir halkının tepkisini çekti. Gelen eleştirilerin ardından açıklama yapan Gold Film, "FOX'un yeni dizisi Kızıl Goncalar'ın yayınlanan ilk tanıtımında geçen 'Ahiler' kelimesinden dolayı tüm kamuoyundan ve Kırşehir halkından özür dileriz" denildi. Açıklamanın ardından fragmanda geçen "Ahiler" kelimesi çıkarılarak yeniden yayınlandı.

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

KADROSUNDA ÜNLÜ İSİMLER YER ALIYOR

Yayın tarihi henüz belli olmayan dizide Özgü Namal ve Özcan Deniz'in yanı sıra Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

KIZIL GONCALAR'IN KONUSU

Kızıl Goncalar, seküler bir Atatürkçü olan Levent (Özcan Deniz) ve mutaassıp bir tarikatın içinde yaşayan Meryem'in (Özgü Namal) kaderlerinin kesişmesini konu alırken, inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen "evlat" söz konusu olduğunda anneliğin/babalığın birleştirici gücü konusu ele alıyor.

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

Kızıl Goncalar fragmandaki 'Ahilik' diyaloğu tepki çekti! Yapım şirketi özür dileyip fragmanı güncelledi

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Televizyon

Özcan Deniz Özgü Namal Televizyon Magazin Kültür Sanat Haberler

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Yorumlar (1)

Hayri :

Buna negatif algıdan ürünü tanıtma projesi denir kimin haberi vardı diziden bu haberle milyonlar bilgilendi yoksa böyle abzürd bir kelam edecek kadar kafayı sıyırmamışlardır bula bula fragmana o hatalı cumleyimi koydunuz belliki yeni nesil tanıtım tezgahı

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