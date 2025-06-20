Kıyamet uçağı nedir? sorusunun yanıtı, hem teknolojik hem de stratejik açıdan büyük önem taşıyor. Pentagon'dan uçağın neden konuşlandırıldığına dair resmi bir açıklama yapılmasa da, bu gelişmenin ABD'nin kriz bölgelerindeki pozisyonuyla bağlantılı olabileceği yorumları yapılıyor. Peki, 'Kıyamet Günü Uçağı' nedir? ABD'nin E-4B Nightwatch Kıyamet Uçağı nasıl çalışır? İşte detaylar...

KIYAMET UÇAĞI NEDİR?

"Kıyamet Günü Uçağı" lakabıyla bilinen Boeing E-4B Nightwatch, ABD Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan, Boeing 747-200 temel alınarak tasarlanmış, militarize edilmiş bir stratejik komuta kontrol uçağıdır. Soğuk Savaş dönemi için geliştirilmiş olan E-4B'ler, en kritik ulusal kriz anlarında yerden bağımsız bir uçan komuta merkezi işlevi görür.

Soğuk Savaş döneminde ABD ve Sovyetler Birliği tarafından geliştirilen bu uçaklar, 11 Eylül 2001 saldırıları sırasında da kullanılmıştı. Bu da kıyamet uçaklarının sadece savaş değil, büyük çaplı krizlerde de devreye alındığını gösteriyor.

KIYAMET UÇAĞI NASIL ÇALIŞIR?

E-4B, sıradan bir başkanlık uçağından çok daha fazlası. Askeri strateji odaklı bir uçan merkez olan bu uçak, 969 km/saat hıza, 362 ton ağırlığa ve 3 güverteye sahip. Radyasyona karşı korunaklı olması da, onu savaş anlarında eşsiz kılıyor.

E-4B NUGHTWATCH GENEL ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

747-200B (4 motorlu, geniş kanatlı)

Yakıt ikmaliyle bir haftaya kadar havada kalabilir; yerleşik ikmal olmadan da 12 saat uçuş kapasitesine sahiptir. Nükleer ve termal radyasyona karşı özel kaplama; EMP etkilerine dayanıklı analog/siber dayanıklı sistemlerle donatılmıştır. Uçakta 67 farklı uyduanten ve iletişim cihazı yer alır, böylece dünya üzerindeki her noktayla güvenli bağlantı kurulabilir. Bu uçaklar, ABD Başkanı ve Savunma Bakanı gibi yetkililerin yurtdışı seyahatlerinde eşlik edebilir, ayrıca tatbikat ve yüksek tehdit dönemlerinde olağanüstü uçuşlar gerçekleştirebilir.

E-4B uçakları, günlük kriz senaryolarına karşı 7/24 hazır tutuluyor. ABD Başkanı yurt dışına çıkarken çoğunlukla bu uçaklardan biri yakın bir üste bekletiliyor. İletişim, gözetim ve acil kararlar için her an görev alabilecek şekilde konuşlandırılıyor.

NÜKLEER PATLAMALARA DAYANIKLI MI?

E-4B, elektromanyetik darbelere karşı dayanıklı, termal ve radyoaktif korumalı elektronik sistemlere sahiptir. Uydu iletişimi sayesinde her yerden bağlantı kurabiliyor ve komutanlar küresel operasyonları buradan yönetebiliyor.

UÇUŞ MALİYETİ ÇOK YÜKSEK

E-4B'nin bir saatlik uçuş maliyeti yaklaşık 160 bin dolar. Yakıt, bakım ve insan kaynakları dahil bu rakam günümüz şartlarında yaklaşık 2,8 milyon TL'ye denk geliyor. Uçuş sırasında güvenlik ve iletişim için 112 kişilik bir mürettebat görev alıyor.

HACKLENMESİ NEREDEYSE İMKANSIZ

Analog sistemler ve internete bağlı olmayan iletişim altyapısı sayesinde, E-4B hacklenmeye karşı korumalı. EMP etkilerine karşı dayanıklı cihazlarla donatılan uçak, modern siber saldırılara karşı üstün güvenlik sağlıyor.