Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Karahocagil: Niyetimiz, 5 yıl içerisinde 192 programın tamamında akreditasyon almak

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi’nin eğitim vizyonu, kalite çalışmaları ve gelecek projeleri hakkında değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, üniversitenin hem akademik hem de sosyal anlamda önemli bir dönüşüm yaşadığını anlattı. Ahilik kültürünü eğitim modelinin merkezine yerleştirdiklerini vurgulayan Karahocagil, yapay zekadan teknopark çalışmalarına, öğrenci yaşam alanlarından Neşet Ertaş adına kurulması planlanan devlet konservatuvarına kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“BU SENE İTİBARİYLE YİRMİNCİ KURULUŞ YILDÖNÜMÜ KUTLAMALARIMIZI YAPIYORUZ”

Üniversitenin kuruluşunun üzerinden 20 yıl geçtiğini belirten Karahocagil, “Bu sene itibariyle yirminci kuruluş yıldönümü kutlamalarımızı yapıyoruz” dedi. Üniversitenin güçlü bir fiziki altyapıya sahip olduğunu ifade eden Karahocagil, “Üniversitemizin güçlü iki kampüsü var” sözleriyle mevcut imkanlara dikkat çekti.

Kampüs yaşamının öğrenciler için büyük önem taşıdığını vurgulayan Karahocagil, “Öğrenciler sosyal yaşam alanlarının üniversitede olmasını istiyor” derken, öğrencilerin sosyal faaliyetlerine de önem verdiklerini belirterek “100’e yakın öğrenci kulübümüz var” ifadelerini kullandı.

“NİTELİKLİ EĞİTİMDE DÜNYADA 300 İLE 400 ÜNİVERSİTE ARASINA GİRDİK”

Eğitim kalitesi konusunda önemli başarılar elde ettiklerini söyleyen Karahocagil, “Nitelikli eğitimde dünyada 300 ile 400 üniversite arasına girdik” dedi. Üniversitenin kalite yönetimi alanındaki başarısına da değinen Karahocagil, “Avrupa Kalite Yönetim Vakfı’ndan üstün performanslı 5 yıldız yetkinliği almış Türkiye’deki tek yükseköğretim kuruluyuz” ifadelerini kullandı.

Gelecek hedeflerini açıklayan Karahocagil, “Niyetimiz, 5 yıl içerisinde 192 programın tamamında akreditasyon almak” diyerek kalite standartlarını daha da ileri taşımayı amaçladıklarını belirtti.

“AHİLİK KÜLTÜRÜNE SONUNA KADAR BAĞLIYIZ”

Üniversitenin eğitim anlayışının temelinde Ahilik kültürünün yer aldığını söyleyen Karahocagil, “Ahilik kültürüne sonuna kadar bağlıyız” dedi. Bu kültürün eğitim programlarına da yansıtıldığını ifade eden Karahocagil, “Sosyal transkrip uygulaması Ahilik öğretilerinin müfredata yansıtılma şeklidir” sözleriyle uygulamanın önemini anlattı.

Ahi Evran ve Bacıyan-ı Rum geleneğine de vurgu yapan Karahocagil, “Ahi Evran’ın eşi olan Fatma Bacı’nın kurduğu kadın teşkilatı, dünyada kurulan ilk kadın teşkilatıdır” ifadelerini kullandı.

“MİLLİ TEKNOLOJİ ATÖLYESİ’Nİ HAYATA GEÇİRDİK”

Üniversitenin teknoloji ve üretim odaklı çalışmalarına değinen Karahocagil, “Teknoparklar, ürettiğiniz bilimin ürüne döndüğü yerlerdir” dedi. Öğrencilerin teknoloji üretim süreçlerine daha fazla dahil olabilmesi için çalışmalar yürüttüklerini belirten Karahocagil, “Milli Teknoloji Atölyesi’ni hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

Üniversite bünyesinde yeni projelerin de devam ettiğini söyleyen Karahocagil, “Öğrenci meydanı hayata geçiriyoruz” ve “Bilim Merkezi 6 aya kadar bitiyor” diyerek kampüs yatırımları hakkında bilgi verdi.

“DİPLOMA HER ŞEY DEMEK DEĞİL”

Eğitim anlayışına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahocagil, “Diploma her şey demek değil” dedi. Öğrencilerin sadece akademik başarıyla değil, sosyal ve kişisel gelişimleriyle de öne çıkması gerektiğini vurguladı.

Sınav sistemine ilişkin görüşlerini paylaşan Karahocagil, “Sıralama sınavları öğrenciler için endişe kaynağı oluyor” ifadelerini kullanırken, geleceğin mesleklerine ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirmede bulunarak “Projeksiyonlar yapay zekanın bazı bölümleri ortadan kaldıracağını gösteriyor” dedi.

“NEŞET ERTAŞ ADINA DEVLET KONSERVATUARI OLSUN İSTİYORUZ”

Kırşehir’in kültürel değerlerine sahip çıkmak istediklerini belirten Karahocagil, “Neşet Ertaş adına devlet konservatuarı olsun istiyoruz” dedi. Bölgesel kalkınmaya yönelik projeler yürüttüklerini de ifade eden Karahocagil, “Kırşehir’de örtü altı seracılık hem kurumsal hem de aile seracılığında ciddi anlamda gelişmiş durumda” sözleriyle tarım alanındaki çalışmalara dikkat çekti.

Ayrıca uygulamalı eğitim faaliyetlerine de değinen Karahocagil, “Sondaj programındaki öğrencilerimiz Gabar’da uygulama yapıyorlar” ifadelerini kullanarak öğrencilerin sahada deneyim kazandığını belirtti.