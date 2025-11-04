Kiracı tahliyesinde 10 yıl şartı nedir? Kirada 10 yıllık süre nasıl hesaplanır?

Kiracı tahliyesinde kritik bir kriter olan 10 yıllık süre, kiraya verene uzun süreli kira sözleşmelerinde sözleşmeyi sonlandırma imkânı tanıyor. Türk Borçlar Kanunu'na göre, kiracının sözleşmeye bağlı olarak 10 yıl boyunca oturması durumunda, kiraya veren kira sözleşmesini herhangi bir gerekçe göstermeksizin feshedebiliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

10 YILLIK KİRACININ TAHLİYESİ NEDİR?

Türk Borçlar Kanunu (TBK) kiraya verene, 10 yıllık kiracıların tahliyesi için özel bir hak tanımıştır. Bu hak, kiraya verene kira sözleşmesini uzama süresinin sonunda herhangi bir gerekçe göstermeksizin sona erdirme imkânı sunar. Uzayan 10 yıllık kira sözleşmesi, ev sahibi lehine bir avantaj olarak değerlendirilir ve tahliye süreci bu çerçevede yürütülür.

10 YILLIK KİRACIYI EV SAHİBİ ÇIKARABİLİR Mİ?

TBK Madde 347 uyarınca kiraya veren, on yıllık uzama süresi tamamlandıktan sonra kiracıyı çıkarabilir. Bu süreçte kiraya verenin yapması gerekenler:

Uzama süresinin tamamlanması,

Her uzama yılı sonunda en az üç ay önce kiracıya yazılı bildirimde bulunmak,

Herhangi bir gerekçe göstermeksizin sözleşmeyi sona erdirmek.

Yazılı bildirimin doğru ve zamanında yapılması, tahliye sürecinin sağlıklı ilerlemesi açısından kritik öneme sahiptir.

10 YILLIK KİRACININ TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Bildirim yapılmasına rağmen kiracı evi tahliye etmezse, kiraya veren tahliye davası açmak zorundadır. Tahliye davasının süresi taşınmazın bulunduğu mahkemenin yoğunluğuna göre değişir ve istinaf başvuruları süreci uzatabilir. İstanbul'da ortalama süre 1,5 ila 3 yıl arasında değişebilir. Kira hukuku avukatıyla sürecin takip edilmesi, hak kayıplarının önüne geçilmesini ve dava süresinin kısalmasını sağlayabilir.

KİRA SÜRESİ 10 YIL NASIL HESAPLANIR?

10 yıllık uzama süresi, kira sözleşmesinin ilk süresinin bitiminden itibaren başlar. Hesaplama formülü şu şekildedir:

"İlk sözleşme süresi + 10 yıllık uzama süresi + takip eden uzama yılı."

Örneğin; bir yıllık kira sözleşmesinde tahliye, en erken 12. yıl sonunda mümkün olur. 10 yıllık kira sözleşmelerinde ise tahliye, 21. yılın sonunda gerçekleştirilebilir.

EV SAHİBİ KİRA YERİNİ KENDİ KULLANMAK İÇİN ÇIKARABİLİR Mİ?

Ev sahibi, kendisi, eşi, altsoyu veya üstsoyu gibi bakmakla yükümlü olduğu kişiler için taşınmaz ihtiyacı olduğunda, sulh hukuk mahkemesinde "ihtiyaç nedeniyle tahliye davası" açabilir. Mahkeme, ihtiyacın gerçek, zorunlu ve samimi olduğunu kanıtlamasını talep eder.

KİRASINI DÜZENLİ ÖDEYEN KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

Kirasını eksiksiz ödeyen kiracıya karşı tahliye talebi, yine ihtiyaç nedeniyle dava ile mümkündür. Temerrüt gibi gerekçeler bu durumda geçerli değildir.

10 YILLIK KİRACI NASIL TAHLİYE EDİLİR?

10 yıllık uzama süresi doğru hesaplanmalıdır,

Kiracıya 3 ay önceden yazılı ihtarname gönderilmelidir,

Kiracı evi boşaltmazsa tahliye davası açılmalı,

Tahliye davası sonucu icra takibi başlatılarak ev tahliye edilmelidir.

EN HIZLI TAHLİYE YOLU NEDİR?

Kiracının tahliyesinde en hızlı yöntem, tahliye talebiyle icra takibi başlatmaktır. Temerrüt durumunda kiracıya en az 30 gün süre verilerek borcunu ödemesi istenir, sürenin sonunda icra yoluyla tahliye gerçekleştirilir.

10 YILLIK KİRACININ HAKLARI VE KİRA ARTIŞI

Kiracının hakları, 10 yıllık uzama süresi tamamlandıktan sonra ev sahibinin tahliye talebine karşı hak iddia etme hakkını kapsar,

Kira artışı %25 sınırıyla sınırlıdır ve 1 Temmuz 2024 tarihine kadar uygulanmıştır.

TAHLİYE İHTARNAMESİ NEDİR?

Tahliye için ihtarname titizlikle hazırlanmalı, süre ve tebliğ işlemleri kira hukuku avukatı tarafından yürütülmelidir. Yanlış veya gecikmiş ihtar, bir sonraki yılın fesih bildirim süresinden sayılır.

İhtarname ve tahliye sürecinin doğru ve hızlı yönetilmesi, kiraya verenin hak kaybını önler ve hukuki süreci kolaylaştırır.