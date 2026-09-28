7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 7-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin faturası teknik direktör Polat Çetin'e kesildi.

POLAT ÇETİN İLE YOLLAR AYRILDI

Balıkesirspor, kulüp yönetimi yaptığı yazılı bir açıklama ile Polat Çetin ve ekibiyle yolları ayırdıklarını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirspor'umuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI BAŞLADI

Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligin ilk 3 maçını kazanarak iyi bir seri yakalayan Balıkesirspor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası Polat Çetin'in gönderilmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladığı ve en kısa zamanda yeni bir isim ile anlaşacağı öğrenildi.