Haberler

7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
7-1'lik mağlubiyetin faturası 24 saat geçmeden kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF 3. Lig ekibi Balıkesirspor'da, Eskişehirspor'a karşı alınan 7-1'lik mağlubiyetin ardından teknik direktör Polat Çetin ile yollar ayrıldı.

TFF 3. Lig 2. Grup maçında Balıkesirspor, deplasmanda karşılaştığı Eskişehirspor'a 7-1 mağlup oldu. Bu mağlubiyetin faturası teknik direktör Polat Çetin'e kesildi. 

POLAT ÇETİN İLE YOLLAR AYRILDI

Balıkesirspor, kulüp yönetimi yaptığı yazılı bir açıklama ile Polat Çetin ve ekibiyle yolları ayırdıklarını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, Teknik Direktörümüz Polat Çetin ve ekibiyle karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Polat Çetin ve ekibine Balıkesirspor'umuza verdikleri emek ve hizmetler için teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz" denildi.

TEKNİK DİREKTÖR ARAYIŞLARI BAŞLADI

Öte yandan sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve ligin ilk 3 maçını kazanarak iyi bir seri yakalayan Balıkesirspor'da Eskişehirspor mağlubiyeti sonrası Polat Çetin'in gönderilmesi sonrası teknik direktör arayışlarına başladığı ve en kısa zamanda yeni bir isim ile anlaşacağı öğrenildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Bu haber 69 sitede yayınlandı.
Almanya'ya Klopp da çare olmadı! Uluslar Ligi'nde gecenin şok yenilgisi

Ne olacak bu takımın hali? Herkes dondu kaldı
Kiev Bilimler Akademisi'ne dron saldırısında akademisyenler yangından kaçmak için pencerelerden atladı

Başkentin kalbi vuruldu: Çalışanlar can havliyle pencerelere koştu

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da Barış Alper bombası elde patladı! Dursun Özbek o günü bekliyor

Korkulan oldu! Dursun Özbek o günü dört gözle bekliyor
Bağdat Caddesi'nde inşaat koruma kaplaması 2 kişinin üzerine devrildi

İstanbul'un göbeğinde 'yok' artık dedirten görüntü
Türkiye'nin toryum hazinesi 4 bin yıl yetebilir! Eskişehir'de 258 taşınmaza acele kamulaştırma

4 bin yıl yetebilecek hazine! 258 taşınmaz kamulaştırılıyor
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi

Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
'8 daire sattım' diyen Nihat Doğan, hüngür hüngür ağladı

"8 dairem gitti" deyip hüngür hüngür ağladı

Saros'ta ağları toplayan balıkçılar orkinos sandı! Tekneden 65 kiloluk köpek balığı çıktı

Ağır gelince orkinos sandılar! Tekneye alınca şoke oldular
Bu da mı tesadüf? Kurtlar Vadisi, fon krizini de es geçmemiş

Bu da mı tesadüf? Fon krizi Kurtlar Vadisi'nde bakın nasıl işlenmiş