Kılıçdaroğlu için bir dönemin sonu

Cumhuriyet Halk Partisi'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "şaibe" iddialarıyla gündeme gelen 38. Olağan Kurultay davasından "mutlak butlan" kararı çıkmamasının ardından Ankara'daki çalışma ofisini boşaltma kararı aldı.

43 MİLYON TL'YE SATIŞA ÇIKARILMIŞTI

Kılıçdaroğlu'nun bir süre önce açtığı ve uzun süre kamuoyunda tartışılan ofis, daha önce satışa çıkarılmış, 43 milyon TL'lik fiyat etiketiyle gündem olmuştu. Ancak gelen tepkilerin ardından satış iptal edilmişti.

"BİR DÖNEMİN SONU GELDİ"

Gazeteci Murat Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu'nun taşınma hazırlıklarını gösteren fotoğraf karelerine "Nakliye aracına taşınmayı bekleyen koltuk… Bu görüntüler çok şey ifade ediyor. Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'daki çalışma ofisini boşaltıyor. Mutlak butlan kararı çıkmayınca bir dönemin de sonu gelmiş belli ki" notunu düştü.

İşte o andan kareler;