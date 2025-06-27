Kılıçdaroğlu'nun, CHP'deki mevcut yönetime yönelik eleştirileri ve yargı süreciyle ilgili gelişmeler, parti içindeki tansiyonu artırıyor. Gazeteci Timur Soykan'ın iddiasına göre Kılıçdaroğlu, kendisiyle görüşmeye gelen heyete dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Peki, Kılıçdaroğlu CHP'ye geri mi dönüyor? Timur Soykan'ın Kılıçdaroğlu haberi nedir? İşte detaylar...

KILIÇDAROĞLU CHP'YE GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Gazeteci Timur Soykan, konuya ilişkin dikkat çeken bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre, "Kılıçdaroğlu onunla görüşmeye giden heyete 'Ne atamaları yapabilirler, ne faturaları ödeyebilirler, genel merkezde kim varsa bunları o yapar'" dedi. Heyette yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözler karşısında Kılıçdaroğlu'na çok sinirlendi. Yavaş'ın Kılıçdaroğlu'na, "Sizin bu yaptığınız CHP'yi böler, siz bunu yaparsanız ben siyasetten çekilirim" diyerek resti çektiği öne sürüldü.

"BİR VE BERABER OLMAKTAN BAŞKA ŞANSIMIZ YOK"

Bugün söz konusu iddiaya ilişkin yazılı bir açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz. Hep söyledim" ifadelerini kullandı. Yavaş yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün öyle bir dönemden geçiyoruz ki, bir ve beraber olmaktan başka ne şansımız var ne de çaremiz.

30 Haziran'daki dava süreciyle ilişkilendirilerek, partililerimizin ya da partili görünen bazı isimlerin mevcut Genel Başkanımız ve önceki Genel Başkanımız etrafında yürüttükleri tartışmaların; ne ülkemizin demokratikleşme ve adalet mücadelesine, ne de yurttaşlarımızın derinleşen yoksulluk sorununa katkı sunması mümkündür. Üstelik bu tartışmaların, parti kültürümüzle bağdaşmayan bir üslupla ve önceki Genel Başkanımıza yönelik hakarete varan ifadelerle yürütülmesi, asla kabul edilemez.