Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Kerem Bürsin'in sevgilisi Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında?

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi ve Melisa Tapan kimdir, kaç yaşında olduğu merak ediliyor. Bürsin'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Melisa Tapan'ın kim olduğu ve kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Kerem Bürsin ile Melisa Tapan sevgili mi? Detaylar haberimizdedir...

KEREM BÜRSİN İLE MELİSA TAPAN SEVGİLİ Mİ?

Kanal D'de yayımlanan 'Güneşi Beklerken' dizisiyle tanınan Kerem Bürsin, son dönemde hem aşk hayatıyla hem de oyunculuk kariyeriyle gündemde kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde vizyona giren ve senaristliğini üstlendiği "Mavi Mağara" filminde başrol oynayan Bürsin'in, Sabancı ailesinin torunu Melisa Tapan ile ilişki yaşadığı iddiaları gündeme geldi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncunun son iki aydır, Sakıp Sabancı'nın torunu Melisa Tapan ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Kerem Bürsin, Mavi Mağara filminin röportajlarında özel hayatında bir ilişkisinin olduğunu dile getirmişti. Film galasında annesiyle birlikte görüntülenen Bürsin, gazetecilerin özel hayatı hakkında sorduğu sorulara yanıt verirken, annesi Çiğdem Bürsin, "Her şeyin bir zamanı var. Zamanı gelince sevgilisi de olur," diyerek konuya esprili bir şekilde yaklaşmıştı. Bürsin de bu espriyi destekleyerek annesinin yanına gelmesini önerdi.

MELİSA TAPAN KİMDİR?

Melisa Tapan, Sabancı ailesinin üçüncü kuşak temsilcilerinden olup iş dünyasında ve sosyal girişimcilikte etkin rol oynayan bir isimdir. 13 Ocak 1993 doğumlu olan Tapan, eğitim hayatına Londra'daki Richmond Üniversitesi'nde Uluslararası İşletme ve Psikoloji dallarında başlamış, ardından New York'taki Columbia Üniversitesi'nde Ekonomik ve Siyasal Kalkınma üzerine yüksek lisans yapmıştır. Eğitim hayatının yanı sıra Boston Consulting Group (BCG), PricewaterhouseCoopers (PwC) ve Sabancı Holding gibi kurumlarda önemli iş deneyimleri kazanan Tapan, ayrıca Marshall Wace'te yönetici adayı programını tamamlamıştır. 2019'da ise sürdürülebilir sanat üretimlerini desteklemek amacıyla Gate 27 adlı projeyi hayata geçirmiştir.

Melisa Tapan, hem Sabancı Vakfı'nın hem de Sakıp Sabancı Müzesi'nin projelerine katkı sağlamaktadır ve sanat dünyasında sürdürülebilirliği teşvik etmektedir. Aynı zamanda, sosyal sorumluluk projelerinde aktif rol alarak, çeşitli sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmaktadır.

MELİSA TAPAN KAÇ YAŞINDA?

Melisa Tapan, 13 Ocak 1993 doğumlu olup şu anda 30 yaşındadır. Genç yaşına rağmen kariyerinde pek çok önemli projede yer almış ve özellikle sosyal girişimcilik alanında önemli adımlar atmıştır.