Haberler

Kent güne depremle uyandı, uzmanı "uzaklaşın" diyerek uyardı

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı
Güncelleme:
Aydın'ın Germencik ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sonra deprem uzmanı Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan dikkat çeken uyarı geldi. Bölgenin daha büyük deprem yapmak için gerilmeyi sürdüreceğini belirten Ercan, "Verimli sulak ovalardan uzaklaşın daha kuzeyde Aydın dağlarına yakın sağlam yerde sağlam yapılarda oturun" dedi.

  • Aydın'ın Germencik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın ilinde daha büyük depremlerin olacağını belirtti.
  • Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Aydın'daki yerleşimlerin sulak ovalardan uzaklaşması ve Aydın Şehir Hastanesi'nin sakıncalı bir yerde olduğunu ifade etti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; bu sabah saat 06.17'de 3.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedilen ve kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası gözler uzman açıklamalarına çevrildi.

AHMET ERCAN'DAN KORKUTAN UYARI

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı değerlendirmede Aydın ve çevresi için dikkat çeken uyarılarda bulundu. Ercan, Germencik merkezli sarsıntının beklenen bir noktada gerçekleştiğini vurgulayarak, bölgedeki gerilimin devam ettiğini söyledi.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

"BÖLGEDE DAHA BÜYÜK DEPREMLER OLACAK"

Prof. Dr. Ercan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2020 Kuşadası–Sisam M6,9 depreminden sonra yeni deprem odağının Aydın–Germencik olacağını söylemiştim. Bugün saat 06.17'de Balatçık-Germencik'te meydana gelen M3,7'lik depremcik beklenen konumda oluştu. Bu bölge daha büyük bir deprem yapmak için gerilmeyi sürdürecek. İleride Aydın ilinde bu depremleri deneyimleyeceğiz."

"SULAK OVALARDAN UZAKLAŞIN"

Aydın'daki yerleşim alanlarına da dikkat çeken Ercan, özellikle zemin yapısının hayati önem taşıdığını belirtti. Ercan, "Verimli sulak ovalardan uzaklaşın. Daha kuzeyde, Aydın dağlarına yakın, sağlam zeminde ve sağlam yapılarda oturun. Jeotermal enerjinin kaynağı da depremlerdir" dedi.

Kent güne depremle uyandı, uzmanı 'uzaklaşın' diyerek uyardı

ŞEHİR HASTANESİ İÇİN "EN SAKINCALI YER" VURGUSU

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, kısa süre önce açılışı yapılan Aydın Şehir Hastanesi'nin konumuna da dikkat çekti. Ercan, "Geçen gün törenle açılan Aydın Şehir Hastanesi ne yazık ki en sakıncalı yerde yapılaşmıştır. Bilimin yolundan ayrılmayın. Kırık değil, sarsıntı yıkar" ifadelerini kullandı.

