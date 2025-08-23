Kek nasıl yapılır? Kek tarifi!

Kekin yapılışı oldukça basit ve malzemeleri de her evde bulunan malzemelerden oluşuyor. Bu tarif, hem mutfakta fazla vakit geçirmeyenler hem de kek yapmaya yeni başlayanlar için ideal. Yumuşacık dokusu ve enfes tadıyla, misafirlerinize ikram edebileceğiniz mükemmel bir seçenek sunuyor. Kek tarifi ile ilgili bütün püf noktalar haberin devamında yer alıyor.

MALZEMELER

2 adet yumurta

1 su bardağı şeker

1 su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

1 paket kabartma tozu

2,5 su bardağı un

Yarım su bardağı kakao (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve Şekeri Çırpın: İlk olarak, 2 adet yumurtayı bir kaba kırın ve üzerine 1 su bardağı şekeri ekleyin. Mikser veya çırpıcıyla iyice çırpın. Karışımın rengi açılıp kabarana kadar çırpmaya devam edin. Bu, kekin daha puf puf olmasına yardımcı olacaktır. Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Şekerle yumurtayı çırptıktan sonra, karışıma 1 su bardağı sütü ve yarım su bardağı sıvı yağı ekleyin. Bir kez daha karıştırarak sıvı malzemelerin homojen bir şekilde karışmasını sağlayın. Vanilin ve Kabartma Tozunu Ekleyin: Karışıma 1 paket vanilin ve 1 paket kabartma tozunu ilave edin. Kabartma tozu, kekin kabarmasını sağlayacak önemli bir bileşendir, bu yüzden iyi karışması gerekir. Unu Ekleyin: Şimdi sırada un var. 2,5 su bardağı unu yavaşça karışıma ekleyin. Unu bir seferde koymak yerine azar azar eklemek, karışımın pürüzsüz olmasına yardımcı olur. Karıştırmaya devam edin. Eğer kakaolu bir kek isterseniz, yarım su bardağı kakao da ekleyebilirsiniz. Kakao, kekinize güzel bir renk ve lezzet katacaktır. Hamuru Karıştırın: Tüm malzemeler iyice karıştığında, homojen bir kek hamuru elde etmiş olacaksınız. Eğer hamur çok koyu olduysa, birkaç yemek kaşığı süt ekleyebilirsiniz. Kalıbı Hazırlayın: Kek kalıbınızı yağlayın ve hafifçe unlayın. Bu, kekin kalıptan kolayca çıkmasını sağlar. Hazırladığınız hamuru kalıba dökün ve üstünü düzeltin. Fırında Pişirin: Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Kekin piştiğini kontrol etmek için bir kürdan batırın. Kürdan temiz çıkarsa, kekiniz hazır demektir. Soğutun ve Servis Edin: Fırından çıkardığınız keki, birkaç dakika soğuması için bekletin. Ardından kalıptan çıkarın ve dilimleyerek servis yapın. Üzerine dilerseniz pudra şekeri serpebilir veya meyve dilimleriyle süsleyebilirsiniz.

SERVİS ÖNERİSİ