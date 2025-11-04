Kedi AIDS olur mu, kediden insana AIDS bulaşır mı? AIDS olan kedi hangi ilde?

Sivas'ta yaşayan 49 yaşındaki Ahmet Kuzu, sokakta bulduğu beş aylık kediyi sahiplenip ona "Kasım" adını verdi. Ancak kedisinin ağzında çıkan yaralar nedeniyle endişelenen Kuzu, onu veteriner kliniğine götürdü. Veteriner hekim İbrahim Özmen'in yaptığı detaylı muayene ve testler sonucunda, Kasım'da beş farklı enfeksiyon türüyle birlikte Kedi AIDS'i belirtilerine rastlandı.

SOKAKTA BULUNAN KEDİDE ŞAŞIRTAN HASTALIK: KEDİ AIDS'İ (FIV) TESPİT EDİLDİ

Sivas'ta yaşayan Ahmet Kuzu (49), sokakta bulduğu ve sahiplendiği 5 aylık kedisi Kasım'ı ağzında oluşan yara nedeniyle veteriner kliniğine götürdü. Uzman veteriner hekim İbrahim Özmen, yaptığı tetkiklerde kedide 5 farklı enfeksiyon tespit etti. Bu kadar çok enfeksiyonun görülmesi üzerine Feline Immunodeficiency Virus (FIV) testi uygulayan Özmen, kedinin kedi AIDS'i olarak bilinen bu hastalığa yakalandığını belirledi.

KEDİ AIDS'İ NASIL ORTAYA ÇIKIYOR?

Veteriner İbrahim Özmen, Kasım'ın durumunun bağışıklık sisteminin çökmesiyle ilgili olduğunu belirterek şu bilgileri verdi:

"Kasım bize ağzının kenarındaki yarayla getirildi. İlk başta diş çürüğü veya travma kaynaklı olabileceğini düşündük. Ancak yapılan testlerde 5 farklı enfeksiyon saptadık. Bu durum, bağışıklık sisteminin çöktüğünü gösterdi. Bu nedenle FIV testi yaptık ve sonuç pozitif çıktı. İnsandaki HIV virüsüyle kedilerdeki FIV virüsü aynı etkiye sahip. Bağışıklık sistemini tamamen sıfırlayarak vücudu savunmasız hale getiriyor. Ancak her FIV taşıyan kedi AIDS olmaz. Klinik bulguların da ortaya çıkması gerekir."

BULAŞMA YOLLARI VE TEDAVİSİ

Özmen, hastalığın bulaşma yolları hakkında da açıklamalarda bulundu:

"Kedi AIDS'i kan veya cinsel yolla bulaşır. Kediler çiftleşme sırasında birbirlerini ısırdıkları için bu hastalığın bulaşmasında ısırık da önemli bir faktördür. Virüs, kedinin DNA'sına yerleştiği için kesin bir tedavisi yoktur. Ancak bağışıklık sistemini güçlendiren uygulamalarla yaşam kalitesi artırılabilir. FIV virüsü ortamda uzun süre canlı kalamaz, dakikalar içinde yok olur."

İNSANLARA BULAŞMA RİSKİ YOK

FIV virüsünün insanlara bulaşmadığını vurgulayan Özmen, "Bu virüs yalnızca kediler arasında bulaşır. Kediden insana geçmesi mümkün değildir. Aynı evde diğer kedilerle birlikte yaşayan FIV'li bir kedi, ısırık veya kan teması olmadığı sürece güvenle kalabilir. Kedi sahiplerinin düzenli veteriner kontrollerini ihmal etmemesi çok önemli" dedi.

KEDİ SAHİBİNDEN DUYGUSAL AÇIKLAMA

Kediyi sokakta bulup sahiplendiğini anlatan Ahmet Kuzu ise şunları söyledi:

"Bahçeli bir evde oturuyorum, dışarıdaki kedilere sık sık mama veriyorum. Kasım'ı da ağzındaki yarayla gördüm ve veterinere götürdüm. Kedi AIDS'i diye bir şey olduğunu ilk kez duydum. Sonuçları öğrenince çok üzüldüm ama tedavisi için elimden geleni yapıyorum. Henüz 4-5 aylık bir yavru, bu sürecin zor olacağını biliyorum."

DÜZENLİ KONTROLLERİN ÖNEMİ

Uzmanlar, FIV virüsünün önlenmesinde en etkili yöntemin düzenli veteriner kontrolleri olduğunu belirtiyor. Erken teşhis sayesinde kedilerin bağışıklık sistemi desteklenebilir ve yaşam kalitesi uzun süre korunabilir. Özmen, "Kedi sahipleri belirli aralıklarla test yaptırmalı, özellikle sokaktan sahiplenilen kediler mutlaka kontrol edilmelidir" diyerek uyarıda bulundu.