Avukat Altıparmak, Türkiye'nin konuştuğu olayda 3 ihtimali işaret etti

Kastamonu'da annesiyle birlikte 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Avukat Cüneyd Altıparmak, Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'a yaptığı değerlendirmede, olayın seyrinin dikkatle incelendiğini belirtti. Delillerin toplanmasının zaman aldığını söyleyen Altıparmak, anne Huriye Helvacı ile ilgili henüz bir iz bulunamadığını vurguladı. Olayın seyriyle ilgili üç olasılıktan söz eden Altıparmak, "Bu olayın anlık bir öfke sonucu gelişmiş olabileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kastamonu'da annesiyle beraber 9 gün önce kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni bulundu. Kastamonu Valiliği yaptığı açıklamada, "Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır. Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir." denildi.

"DELİLLERİN TOPLANMASI ZAMAN ALABİLİYOR"

Soruşturma ile ilgili açıklamalarda bulunan Altıparmak,"Bu tür olaylarda şüpheli bir ölüm gerçekleştiği zaman bunu aydınlatmanın da hukuki kurallara uygun olması gerekiyor. Onun için süreç zaman alabiliyor ve bu da toplumda infiale sebebiyet verebiliyor. Çünkü bir kişiden zorla ifade almak mümkün değil. Şu an dronlarla yapılan kontroller, HTS kayıtları, bazı istasyon verileriyle çakıştırma gibi yöntemlerle deliller toplanıyor. Otopsiyle birlikte tanık ifadeleri değerlendirilecek." dedi.

"ANNEYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR İZ VE EMAREYE ULAŞILAMADI"

Avukat Cüneyd Altıparmak, Anne Huriye Helvacı hakkında "En dikkat çeken olgu, anneyle ilgili herhangi bir iz ve emareye ulaşılamadı. Belki ulaşıldı ama ifade edilmiyor olabilir. Çünkü bazı bilgilerin soruşturma evresinde açıklanması faillerin kaçmasına sebebiyet verebilir. O yüzden bilgilerin gizli tutulması olağan." ifadelerini kullandı.

"İFADELER KARMAŞIK AMA DELİLLER ARTARAK TOPLANIYOR"

İfadeler soruşturmanın seyrini değiştirir mi? sorusunu yanıtlayan Altıparmak, "Huriye Helvacı'nın eşi, eşinin kaybolmadan önce eski eniştesi Mustafa Uzun'la görüştüğünü söylemişti. Mustafa Uzun'un evinde aramalar yapıldı, kadavra köpekleriyle araştırma yapıldı ama bir bulguya rastlanmadı. Mustafa Uzun, '12 gün boyunca görüştük, iki gün yürüyüş yaptık, oğlu Osman da yanımızdaydı' diyor. Bu ifadelerden yürüyüş sırasında çocuğun da orada bulunduğu anlaşılıyor. Olayın seyri, belki bir tartışma ya da müdahale sonucu bu hale geldi. Ancak kolluğun elindeki bilgiler bizim bildiklerimizden daha fazla. HTS ve baz istasyonu verileri çok belirleyici olacak." dedi.

"OLAYIN ÇOK YAKIN ZAMANDA AYDINLATILACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Olayın yakın zamanda netleşeceğini söyleyen Altıparmak, "Daraltılmış baz istasyon verileri çocuğun bulunmasıyla ilgili önemli bir veri verdi. Dronlarla yapılan tespit sonucu göl kenarında bulundu. Kolluğun elindeki bilgilerin 4 Kasım'dan bugüne kadar sistematik olarak arttığını biliyoruz. Olayın çok yakın bir zamanda netleşeceği, durumun neden gerçekleştiğine dair bulguların ortaya çıkacağı kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

"ÜÇ İHTİMALDEN BAHSEDEBİLİRİZ"

Olayda üç ihtimal üzerinde duran Altıparmak, "Biz kimseye suçlu ya da suçsuz diyemeyiz ama olağan şüpheli kavramı vardır. Hayatın olağan akışına ters bir durum var. Bir insan yürüyüşe çıkıp neden kaybolsun ya da tüm irtibatını neden kessin? Burada birkaç ihtimal var. Ya Huriye Helvacı bilinçli olarak kendisi ve çocuğuyla birlikte ortadan kayboldu, ya bir müdahale söz konusu ya da her ikisine de bir zarar verilmiş olabilir. Bu tür olaylarda çok karmaşık düşünmemek, basit gerekçeler üzerinden değerlendirmek gerekiyor. Otopsi sonrası muhtemel faillerin kimler olduğu yönünde bilgi elde edeceğiz." dedi.

"NARİN GÜRAN OLAYIYLA BENZERLİKLER VAR"

Olayın anlık bir öfke sonucu gelişmiş olabileceğini söyleyen Altıparmak, "Narin Güran olayında da kamera kayıtları ve DNA verileri yeterli değildi. Burada da delil durumu anlamında benzerlik gösteriyor. Ancak olayın gelişimi farklı. Köy halkı ağız birliği içinde değil, aile içinden itiraflar geliyor. Ben olayın çok karmaşık değil, anlık bir öfke sonucu gelişmiş bir durum olabileceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.