Kasım Garipoğlu'nun verdiği partinin görüntüleri ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında dikkat çeken gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

KASIM GARİPOĞLU'NUN VERDİĞİ PARTİNİN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Son olarak, soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan ve firari konumunda olan Kasım Garipoğlu'nun verdiği iddia edilen partilerden birine ait olduğu öne sürülen görüntüler ortaya çıktı. Gazeteci Emrullah Erdinç'in ulaştığı görüntülerde, Garipoğlu'nun yanı sıra soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olduğu tespit edilen diğer şüpheliler Şevval Şahin, Burak Ateş ve Gökmen Kadir Şenova da yer alıyor. Öte yandan, söz konusu görüntüleri kayda alan kişinin ise Gökmen Kadir Şenova'nın eşi Ayşegül Şenova olduğu öne sürüldü.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturması kapsamında Kasım Garipoğlu hakkında "uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma" ve "kullanma" suçlamalarıyla yakalama kararı çıkartılmış ve tüm mal varlıklarına el konulmuştu.

Yurt dışında olduğu tespit edilen ve halen firari konumunda bulunan Garipoğlu'nun evinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, 111 adet uyuşturucu hap, 4 parça kristal şeklinde uyuşturucu madde, çok sayıda uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatlar ve uyuşturucu madde öğütücüsü, 9 deste üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının bulunduğu deste ve 19 adet orta kısımları kesik sahte dolar ele geçirilmişti.

Soruşturma kapsamında Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Ayşegül Şeynova, Gökmen Kadir Şeynova, Mert Vidinli ve Ezgi Fındık hakkında da yakalama kararı çıkarılırken, Kasım Garipoğlu'nun şoförü Ahmet Akçay'ın ise tutuklanmasına karar verilmişti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan Akçay, savcılıktaki ifadesinde Garipoğlu'nun, 15 günde bir ya da ayda bir olacak şekilde partiler verdiğini ve bu partilere Kasım Garipoğlu'nun kardeşi Fatih Garipoğlu, Burak Ateş, Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Derin Talu, Defne Samyeli gibi isimler katıldığını söylemişti. Akçay, partilerde uyuşturucu kullanıldığını da öne sürmüştü.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer isim olan Les Benjamin's markasının direktörü Zohaer Majhadi de Garipoğlu'nun Boğaz'daki yalısında yaklaşık 15 günde bir uyuşturucu partileri düzenlendiğini ileri sürmüştü.