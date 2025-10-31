Haberler

Kartalkaya davası ne oldu? SON DAKİKA! Kartalkaya davasında karar açıklandı mı?

Kartalkaya davası ne oldu? SON DAKİKA! Kartalkaya davasında karar açıklandı mı?
Güncelleme:
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde meydana gelen Grand Kartal Otel yangını, 21 Ocak 2025 tarihinde Türkiye'yi derinden sarsan trajik bir olay olarak hafızalara kazındı. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi yaralandı ve 36'sı çocuk olmak üzere birçok can yitirilmişti. Kartalkaya davası ne oldu? Kartalkaya davasında karar açıklandı mı? Detaylar...

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını, Türkiye tarihinin en trajik otel felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. 21 Ocak 2025'te yaşanan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi ise yaralandı. Olayın ardından başlatılan Kartalkaya davası, otel sahipleri, yöneticiler, teknik personel ve kamu görevlilerini kapsayarak uzun soluklu bir yargı sürecine dönüştü. Peki, Kartalkaya davası ne oldu? Kartalkaya davasında karar açıklandı mı? Davanın sonucu haberimizde...

KARTALKAYA DAVASI NE OLDU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel yangını, 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelmiş ve Türkiye'yi yasa boğmuştu. Yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi ise yaralandı. Bu trajedide 36'sı çocuk olmak üzere çok sayıda can yitirilmişti.

Yangın sonrası başlatılan soruşturma ve dava süreci, yalnızca otel sahipleri ve yöneticilerini değil, teknik personel, mutfak çalışanları, iş güvenliği uzmanları ve belediye yetkililerini de kapsadı. Toplam 32 sanık, "olası kastla öldürme" ve "olası kastla kasten yaralama" suçlarından yargılandı. Sanıkların her biri için 78 kez öldürme suçlaması yöneltildi.

Bilirkişi raporları, otelin yangın güvenliği ve alarm sistemlerinde ciddi eksiklikler olduğunu ortaya koydu. Çıkış kapıları, duman tahliye sistemi ve çalışanların acil durum eğitimleri, yangının hızlı yayılmasına ve can kayıplarının artmasına neden olan başlıca faktörler olarak belirlendi.

Kartalkaya davası ne oldu? SON DAKİKA! Kartalkaya davasında karar açıklandı mı?

KARTALKAYA DAVASINDA KARAR AÇIKLANDI MI?

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın üçüncü duruşmasında mahkeme, karar sürecine ilişkin bazı açıklamalar yaptı. Sanık beyanları alınırken, otel sahipleri ve yöneticiler, eksikliklerden haberdar olmadıklarını ve denetim sorumluluğunun ilgili kamu kurumlarına ait olduğunu savundu.

Duruşma sırasında Halit Ergül ve eşi Emine Murtezaoğlu Ergül, önceki savunmalarını tekrar ederek suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Öte yandan mahkeme, sanıklara ek savunma hakkı tanıyarak "çocuğa veya savunamayacak durumda olan kişilere karşı kasten öldürme" suçlamaları açısından değerlendirme yaptı.

Resmî kaynaklardan edinilen bilgilere göre, bazı sanıklara ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmiş olsa da, kararların tamamı ve detaylı gerekçeleri henüz kamuoyuna tam olarak açıklanmadı. Mahkeme sürecinin, mağdur aileler ve kamuoyunun yakından takip ettiği bir hukuk mücadelesi olarak devam ettiği belirtiliyor.

