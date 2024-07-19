Karsu evlendi mi? Şarkıcı Karsu'nun eşi kimdir ve nereli?

Ünlü şarkıcı Karsu, bu sefer de özel hayatıyla gündeme geliyor. Bir süre önce sevgilisi Mike Schrama ile nişanlanan Karsu, kına gecesi yaptı. Karsu ne zaman evleniyor? Karsu'nun eşi kimdir ve nereli? Detaylar haberimizdedir…

KURSU EVLENDİ Mİ?

Eğlenceli hali ve sempatik tavırlarının yanı sıra kariyerindeki başarısıyla adından söz ettiren şarkıcı Karsu, uzun süredir aşk yaşadığı Hollandalı sevgilisi Mike Schrama ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyor. Çift, dün akşam aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına gecesi düzenledi.

Geleneklerine bağlı şekilde evlenmeyi düşünen Karsu'nun kına gecesinde eğlenceli anlar yaşandı. Aile ve arkadaşlarının katıldığı bir kına organize eden çift, Hatay yemekleri yaptırdı. Kına töreninden kareleri Instagram hesabından yayınlayan Karsu "Yirmi yıl önce annem bana, 'Eğer bir gün evlenirsen, bunu kendin nasıl istiyorsan öyle yapmalısın' demişti. Harika, o zaman gerçekten küçük bir düğün istiyorum ve kına gecesi istemiyorum dedim. O anda beni durdurdu ve 'Büyük bir düğün ve kına gecesi yapmak zorundasın' dedi.

Şimdi yirmi yıl sonra Mike kına gecesi istedi, bu yüzden kabul ettim. Ama yine de kendi bahçemde yapmayı ve ailemle birlikte kendi yemeklerimizi hazırlamayı istiyordum. Günlerce yemek pişirdik! Börek, Sarmici, Katıklı ekmek, Mezze ve Mike'ın favorisi İtalyan kurabiyeleri. Ama planlanan kına gecesinden bir hafta önce, hava durumu yağmur ve gök gürültüsü gösteriyordu. Bu yüzden son dakika bir kapalı mekan ayarladık. Geriye dönüp baktığımda, masal gibi bir geceydi. Hollandalı kayınvalidem bana Atatürk altın verdi. Mike en sevdiğim şarkıyı Steven piyano çalarken benim için söyledi, sevgili ailem en harika Hatay yemeklerini yapmak için bana katıldı ve sabaha kadar dans ettik. Çok şanslıyım."