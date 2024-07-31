Geleneklere bağlı şekilde kına yapan Karsu, düğününde evinden davul ve zurna eşliğinde çıktı. Eğlenceli kimliğiyle tanınan Karsu, Hollandalı aşkıyla karşılıklı oynamayı da ihmal etmedi. Güzel şarkıcı evden çıkarken balık model dantelli bir gelinlik tercih etti. Peki, Karsu evlendi mi? Karsu kiminle evlendi?

KARSU EVLENDİ Mİ?

Hollandalı Mike Schrama ile aşk yaşayan ve 10 gün önce geleneklere uygun şekilde kına gecesi yapan başarılı şarkıcı Karsu, evlendi. Evinde davul ve zurna eşliğinde çıkan Karsu, eşiyle karşılıklı halay çekmeyi de ihmal etmedi.