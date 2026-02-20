Haberler

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur! Haber Videosunu İzle
Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rize'de fırtına nedeniyle Karadeniz'de oluşan dev dalgalar, Çayeli ilçesindeki kayalıkları aşıp sahil yoluna ulaştı. Kara yoluna dolan su ve dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşlar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Korku dolu anları kayıt altına alan Rizeli vatandaş, "Hemşehrim dur! Bataysun ula dur!" ifadelerini kullanarak yaşananları izleyenlere aktardı.

  • Rize'de fırtınayla oluşan 10 metreye ulaşan dalgalar Çayeli ilçesinde sahil yoluna ulaştı.
  • Dalgaların sürüklediği taşlar yolu kapattı ve ulaşımda aksamalar oldu.
  • Karayolları ekipleri yolu ulaşıma kapatıp temizlik çalışması başlattı.

Rize'de kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

DENİZ KARA YOLUNA TAŞTI

Dev dalgalar kara yolunu suyla doldurdu. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

"BATAYSUN ULA DUR!"

Rizeli bir vatandaşın yola taşan denize verdiği tepkiler izleyenleri güldürdü. Korku dolu anları video kaydına alan vatandaş, "Kara yolunu kapatsınlar. Burada kaza olacak. Hemşehrim yavaş. Hemşehrim dur! Bataysun ula dur! Gelmeyin. Yol pert, kapandı" ifadeleriyle hem sürücüleri uyardı hem de yaşananları esprili bir dille izleyenlere aktardı.

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü

Arda'dan Mourinho'ya soğuk duş
Nottingham Forest oyuncusundan Fener'e olay sözler

Bu dediklerini Fenerliler duymasın!
Kayıp olarak aranan Ahmet'i bacanağının öldürdüğü ortaya çıktı

Kayıp olarak aranan Ahmet'in katili tanıdık çıktı
Otizmli çocuğunun başka şehre gönderilmesini istemeyen anneye bakanlık el attı

Canına kıymak isteyen Emine teyzenin beklediği haber geldi
Ucuz elektrik için imzalar atıldı! 2 milyar dolarlık yatırım yapılacak

Tarihi anlaşma! Ucuz elektrik için imzalar atıldı
Yayına bağlanan kişiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan sandılar, sonrasında olanları görmeniz lazım

Canlı yayında Erdoğan şakası! İkisi de ne yapacağını şaşırdı