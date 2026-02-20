Karadeniz taştı, Rizelinin anlatımı güldürdü: Bataysun ula dur!

Rize'de kentin yüksek kesimlerinde kar, sahil kesimlerinde fırtına etkili oldu. Fırtınayla Karadeniz'de oluşan ve yer yer 10 metreye ulaşan dalgalar, Çayeli ilçesinde kayalıkları aşıp, sahil yoluna ulaştı.

DENİZ KARA YOLUNA TAŞTI

Dev dalgalar kara yolunu suyla doldurdu. Dalgaların sürüklediği irili ufaklı taşların yola dolmasıyla sürücüler, zor anlar yaşarken, ulaşımda da aksamalar oldu. Karayolları ekipleri, dalgaların şiddetini artırdığı anlarda yolu ulaşıma kapatıp, sürücüleri de uyardı. Ekipler, trafiğin kontrollü sağlandığı bölgede iş makinesiyle temizlik çalışması başlattı.

"BATAYSUN ULA DUR!"

Rizeli bir vatandaşın yola taşan denize verdiği tepkiler izleyenleri güldürdü. Korku dolu anları video kaydına alan vatandaş, "Kara yolunu kapatsınlar. Burada kaza olacak. Hemşehrim yavaş. Hemşehrim dur! Bataysun ula dur! Gelmeyin. Yol pert, kapandı" ifadeleriyle hem sürücüleri uyardı hem de yaşananları esprili bir dille izleyenlere aktardı.