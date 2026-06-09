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Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığı operasyonu: 5 şüpheli gözaltına alındı
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Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde silah kaçakçılığına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, çok sayıda ruhsatsız silah, şarjör ve fişek ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kahramanmaraş’ta silah kaçakçılığına yönelik yürütülen projeli soruşturma kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirilirken, soruşturmanın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.  Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Haziran 2026 tarihinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonun, silah kaçakçılığı suçuna yönelik uzun süredir sürdürülen çalışmaların ardından gerçekleştirildiği öğrenildi.

KOM EKİPLERİNDEN 5 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Soruşturma kapsamında Kahramanmaraş'ta belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sırasında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, Antalya’da bulunduğu belirlenen bir şüphelinin ifadesinin alınması amacıyla ilgili adli makama talimat gönderildi. Emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında detaylı aramalar yapıldı. Yapılan aramalarda silah kaçakçılığı faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli materyaller ele geçirildi.

RUHSATSIZ TABANCALAR VE ÇOK SAYIDA FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 3 tabanca şarjörü, 20 adet .45 kalibre fişek, 17 adet 7x65 milimetre çapında fişek ile 13 adet 9x19 milimetre çapında fişek ele geçirildi. Ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlemler başlatıldı. Yetkililer, silah kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdürüldüğünü vurgularken, şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmanın genişletilerek sürdürüldüğü bildirildi.

Haber: Muhammet Özer

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
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