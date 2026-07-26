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Noul Tayfunu'nun etkili olduğu Çin'in güneyinde 715 binden fazla kişi tahliye edildi

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Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaşan Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde karaya ulaşan Noul Tayfunu nedeniyle 715 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken, tren seferlerinde ve uçuşlarda aksamalar yaşandı.

Global Times gazetesinin haberine göre, Noul Tayfunu, Guangdong eyaletine bağlı Huidong bölgesinin kıyılarını vurdu.

Tayfunun yol açtığı olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda tren seferi askıya alınırken, uçuşlarda da aksamalar yaşandı.

Yetkililer, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin yükseltildiğini ve 715 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı.

Vatandaşlara resmi uyarıları takip etmelerini tavsiye eden yetkililer, zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi, heyelan, ani sel, nehir taşkını ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, karaya ulaşmasının ardından iç kesimlere ilerlemesi beklenen Noul Tayfunu'nun Jiangşi, Hunan ve Hubey eyaletlerinde kuvvetli rüzgar ve yağışa yol açacağı, yağışların 28 Temmuz'a kadar etkisini sürdürebileceği belirtildi.

Kaynak: AA
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