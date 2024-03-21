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Kadir Özkaya hukuk fakültesi mezunu mu? AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın mesleği ne?

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Anayasa Mahkemesi'nde bugün seçim heyecanı yaşandı. 12 yıllık görev süresini dolduran Başkan Zühtü Arslan'ın koltuğuna seçimde 15 üyenin 9'unun oyunu alan Kadir Özkaya otururken, tecrübeli ismin hukuk fakültesi mezunu olmaması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Peki, Kadir Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu mu? AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın mesleği ne?

KADİR ÖZKAYA HUKUK FAKÜLTESİ MEZUNU MU?

AYM Başkanı Zühtü Arslan'ın koltuğuna oturan Kadir Özkaya'nın CV'si ise kısa sürede tartışma yarattı. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya'nın hukuk fakültesi mezunu olmamasına değinen aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişi tepkisini sosyal medyadan duyurdu.

KADİR ÖZKAYA KİMDİR?

Kadir Özkaya, 1963'te Tarsus'ta doğdu. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1985'te mezun olan Özkaya, 1991'de idari yargı hakimliği stajını tamamladıktan sonra 1993'te Danıştay tetkik hakimi olarak göreve başladı. Danıştay üyeliğine 2011'de seçilen Özkaya, 2014'te Anayasa Mahkemesi üyeliğine, 12 Mart 2020'de ise Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliği görevine seçilmişti. Özkaya, görev süresinin dolacak olması nedeniyle 2 yıllığına başkanlık görevini yürütecek.

Kadir Özkaya hukuk fakültesi mezunu mu? AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın mesleği ne?

Kadir Özkaya hukuk fakültesi mezunu mu? AYM'nin yeni başkanı Kadir Özkaya'nın mesleği ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Anayasa Mahkemesi Kadir Özkaya Hukuk Gündem Eğitim Politika Haberler

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