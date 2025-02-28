Kadir Gecesi ne zaman? 2025 Kadir Gecesi hangi gün? Kadir Gecesi'nin önemi nedir?

Kadir Gecesi, İslam dünyasında büyük öneme sahip olan, bin aydan daha hayırlı kabul edilen mübarek bir gecedir. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olarak bilinen bu özel zaman dilimi, duaların kabul edildiğine inanılan en kıymetli gecelerden biridir. Peki, 2025 Kadir Gecesi ne zaman? Hangi güne denk geliyor? İşte detaylar…

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir Gecesi, İslam inancına göre Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı ve "bin aydan daha hayırlı" olarak nitelendirilen mübarek bir gecedir.

2025 KADİR GECESİ HANGİ GÜN?

Bu mübarek gecenin, Ramazan'ın son on ya da yedi günündeki tek gecelerde aranması gerektiği yönünde hadisler bulunmaktadır. Sahâbîlerden gelen rivayetlerde en çok Ramazan'ın 27. gecesi öne çıksa da bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

KADİR GECESİ'NİN ÖNEMİ NEDİR?

Sözlükte "kadir" (kadr) kelimesi; hüküm, şeref, güç ve yücelik gibi anlamlara gelir. Dinî literatürde ise "Leyletü'l-Kadr" ifadesi, Kur'ân-ı Kerîm'in indirildiği geceyi tanımlamak için kullanılır.

Allah'ın insanlara peygamberler aracılığıyla gönderdiği son hitabı ve nihai mesajı olan Kur'an'ın indirilmesi, insanlığın hidayeti açısından bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle, Kur'an'ın indirildiği gece özel bir anlam taşır. Kadir Gecesi'nin önemine dikkat çeken bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle daha fazla sevap kazanma imkanına sahip oldukları, buna karşılık Müslümanlara Kadir Gecesi'nin lütfedildiği belirtilir.

Kadr Sûresi'ne göre bu gecede, Allah'ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca barış ve esenlik hâkim olur. Kur'an'ın Ramazan ayında indirildiğini bildiren ayetler (el-Bakara 2/185) ve "bütün hikmetli işlerin kararlaştırıldığı mübarek bir gecede" (ed-Duhân 44/3-4) indirildiğini belirten ifadeler birlikte ele alındığında, Kadir Gecesi'nin Ramazan ayı içinde olduğu anlaşılır.

Bu mübarek gecenin, Ramazan'ın son on ya da yedi günündeki tek gecelerde aranması gerektiği yönünde hadisler bulunmaktadır. Sahâbîlerden gelen rivayetlerde en çok Ramazan'ın 27. gecesi öne çıksa da bu konuda kesin bir bilgi bulunmamaktadır.

Bazı nakillerde, Hz. Peygamber'in Kadir Gecesi'nin vaktini bildirmek istediği, ancak o sırada iki sahâbî arasındaki bir anlaşmazlığın kendisine iletilmesi üzerine bu fırsatı kaçırdığı ve daha sonra konunun zihninden silindiği aktarılır. Âlimler, Kadir Gecesi'nin kesin olarak belirtilmemesinin, Müslümanların tüm Ramazan gecelerini ibadet ve kulluk şuuru içinde geçirmeleri açısından hikmetli olduğunu ifade etmişlerdir. Eğer gecenin kesin tarihi bilinseydi, Müslümanlar yalnızca o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Ancak bu kısmî belirsizlik, Ramazan boyunca sürekli bir ibadet hâlinde olmayı teşvik etmektedir.