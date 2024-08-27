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Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık?

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Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinin haftanın hangi günleri hizmet verdiği merak konusu oldu. Pazar günleri güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri açık mı olacak sorusuna yanıt aranıyor. Peki, Pazar günleri kadın kuaförleri açık mı? Kadın kuaförleri hangi günler kapalı?

Kadın kuaförleri hangi günler, saat kaça kadar açık ve güzellik merkezleri Pazar günleri açık mı sorularına yanıt aranıyor. Ticaret Bakanlığı, kuaför ve güzellik salonlarının haftada 1 gün kapatılması kararında değişikliğe gitti. Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık? Detaylar haberimizdedir...

KADIN KUAFÖRLERİ PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararla; berberler, güzellik salonları ve kuaförlerin haftada 1 gün kapalı olmasına ilişkin uygulamadan güzellik salonları ve kuaförlerin muaf tutulacağı açıklandı.

Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık?

KADIN KUAFÖRLERİ HANGİ GÜNLER AÇIK?

Ticaret Bakanlığı; berber, kuaför ve güzellik salonları için 1 Temmuz'da yeni bir kararı yürürlüğe almıştı. Yürürlüğe giren karar ile tüm berber, kuaför ve güzellik salonları, haftanın bir günü kapanmaya başlamıştı. Ancak bu karar özellikle pazar günü tatil olması ve salonlara gidilmek istenmesi nedeni ile kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerini zorlamaya başladı.

Bu kararın tepki çekmesinin ardından kadın kuaförleri ve güzellik merkezleri, pazar günleri kapalı olma kararından muaf tutuldu. Yeni kararın, kadın kuaförleri ve güzellik merkezlerinden gelen taleple alındığı düşünülüyor.

Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık?

KADIN KUAFÖRLERİ SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Kadın kuaförlerinin açılış, kapanış saatleri şehir merkezine ve kuaförün konumuna bağlı olarak değişebilir. Ancak, genellikle kadın kuaförleri sabah 09:00 veya 10:00'da açılır ve akşam 18:00 veya 19:00'da kapanır. Bazı kuaförler, özellikle büyük şehirlerde veya alışveriş merkezlerinde, akşam geç saatlere kadar açık olabilir. Özel hizmetler veya randevu talepleri için, belirli bir kuaför salonuyla iletişime geçmek en doğrusu olacaktır.

Kadın kuaförleri Pazar günler açık mı, kapalı mı? Güzellik merkezleri ve kadın kuaförleri hangi gün açık?

KADIN KUAFÖRLERİ HANGİ GÜNLER KAPALI?

Bazı büyük şehirlerde ve alışveriş merkezlerinde bulunan kuaförler, haftanın 7 günü hizmet verebilir veya belirli tatil günlerinde özel çalışma saatleri uygulayabilir. Kesin bilgi için belirli bir kuaför salonunun çalışma saatlerini önceden kontrol edebilirsiniz.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Ticaret Bakanlığı Kuaför Kuaför Gündem Kadın Yaşam Haberler

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