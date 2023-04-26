Kadim Durmaz: 'Az Kaldı Topraklarımızda Adaleti Yaşayacağız. Bu Talan Düzenine Son Vereceğiz'

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat’ın ilçelerinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Durmaz, “Çiftçinin traktörüne bile haciz geldi. Sulamadan kaynaklı elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçinin elektriğini kestiler. Çiftçinin üretim aracına dokunamazsın. Sulama suyuna, elektriğine dokunamazsın. 21 yıllık AKP iktidarında, çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Kuru soğan 30 lira, 40 lira. Yiğidi kuru soğana bile muhtaç ettiler. Köylerde dokunduğumuz her yurttaşın borcu var. Çiftçinin ineği bile hacizli. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracak politikaları hayata geçireceğiz. Az kaldı, topraklarımızda bereketi, huzuru, adaleti ve eşitliği yaşayacağız. Bu talan düzenine son vereceğiz” açıklamasını yaptı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat'ın ilçelerinde vatandaşların sorunlarını dinledi. Durmaz, "Çiftçinin traktörüne bile haciz geldi. Sulamadan kaynaklı elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçinin elektriğini kestiler. Çiftçinin üretim aracına dokunamazsın. Sulama suyuna, elektriğine dokunamazsın. 21 yıllık AKP iktidarında, çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Kuru soğan 30 lira, 40 lira. Yiğidi kuru soğana bile muhtaç ettiler. Köylerde dokunduğumuz her yurttaşın borcu var. Çiftçinin ineği bile hacizli. Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracak politikaları hayata geçireceğiz. Az kaldı, topraklarımızda bereketi, huzuru, adaleti ve eşitliği yaşayacağız. Bu talan düzenine son vereceğiz" açıklamasını yaptı.

CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz; Reşadiye, Niksar ve Zile ilçelerini ziyaret etti. İlçe merkezlerinde ve köylerde, vatandaşın sorunlarını dinleyen Durmaz, şu açıklamaları yaptı:

"BEREKETLİ TOPRAKLARIMIZI YOKSULLUĞA MAHKÜM ETTİLER"

"Esnafı geziyoruz, esnaf dertli, pazara gidiyoruz ne alıcı memnun ne satıcı. Köylerde çiftçi yoksullukla, üretimsizlik ile mücadele ediyor. Bereketli topraklarımızı yoksulluğa mahküm ettiler.

Çiftçimiz mazot, gübre ve yem fiyatlarının artış hızına yetişemiyor, üretmiyor. Bu iktidar döneminde çiftçinin traktörüne bile haciz geldi. Sulamadan kaynaklı elektrik faturasını ödeyemeyen çiftçinin elektriğini kestiler. Çiftçinin üretim aracına dokunamazsın. Sulama suyuna, elektriğine dokunamazsın. Kanunlarda bile buna engel var. Eğer çiftçinin üretim araçlarına dokunursan, ülkenin milli varlığına dokunmuş olursun. Ama ne yazık ki 21 yıllık AKP iktidarında, çiftçiyi üretemez hale getirdiler. Tahıl ambarı olan ülkemizde tahıl ithal eder hale geldik. Kuru soğan 30 lira, 40 lira. Yiğidi kuru soğana bile muhtaç ettiler. Köylerde dokunduğumuz her yurttaşın borcu var. Çiftçinin ineği bile hacizli.

"AZ KALDI. BU TALAN DÜZENİNE SON VERECEĞİZ"

Tarım ve hayvancılıkta ülkemizin potansiyelini ortaya çıkaracak politikaları hayata geçireceğiz. Az kaldı, topraklarımızda bereketi, huzuru, adaleti ve eşitliği yaşayacağız. Bu talan düzenine son vereceğiz.

Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin yüzde 50'sini destek olarak geri vereceğiz. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak, sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne tahsis edilecek GES lisansıyla üretilecek elektriği sadece işletme, amortisman ve elektrik nakil maliyetleri karşılığında tarımsal sulama amaçlı kullandıracağız. Temel tarım ürünlerinde taban fiyatlarını maliyet, kur, enflasyon ve çiftçilerimize insan onuruna yaraşır gelir sağlamayı dikkate alarak belirleyeceğiz.

Tarımsal ürün alım fiyatlarını ekim öncesi ilan edecek, girdi desteklerini çiftçi tarlasını sürmeden, süt sağılmadan, besi hayvanı kesime gitmeden önce verecek, diğer destek ödemelerini üretim sonrası 90 gün içinde ödeyeceğiz. Çiftçilerimizin bankalardan ve Tarım Kredi Kooperatiflerinden kullandıkları kredinin faizini silip, yeniden yapılandıracağız. Tarım BAĞ-KUR prim ödemelerini hasat sonrası faizsiz ödenecek şekilde planlayacak ve sağlık güvencesinden faydalanmasını sağlayacağız."