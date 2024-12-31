Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapatılacak?

İstanbul Valiliği, yılbaşı öncesi güvenlik tedbirleri kapsamında önemli bir açıklama yaptı. Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş gibi merkezi ilçelerde bazı yolların trafiğe kapatılacağı duyuruldu. Bu karar, yılbaşı kutlamalarının sorunsuz bir şekilde geçmesini sağlamak amacıyla alındı. Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapatılacak? sorusu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Kadıköy, Beyoğlu, Şişli ve Beşiktaş'ta hangi yollar kapatılacak? Detaylar haberimizde...

HANGİ YOLLAR KAPATILACAK?

İstanbul Valiliği yılbaşı için alınan tedbirleri duyurdu. 60 bin personelin görev yapacağı İstanbul'da birçok yol trafiğe kapatılacak ve alternatif güzergahlar belirlendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

- İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır. 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır.

- Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır. İstanbul'umuzun 2025 yılını huzur içinde karşılayabilmesi için gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

- 31 Aralık 2024 Salı günü vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunacağı merkezler başta olmak üzere şehrin tamamında güvenlik tedbirleri en üst seviyede uygulanacaktır. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerimiz toplam 60.068 personelle vatandaşlarımızın huzur içinde 2025 yılını karşılayabilmesi için görev yapacaktır.

- Ayrıca Mobil Göç Araçlarıyla sürdürülen yasa dışı göçle mücadele çalışmaları, yılbaşında da aralıksız devam edecektir.

- Yılbaşı tedbirleri kapsamında ayrıca; kamyon, tır, beton mikseri vb. ağır tonajlı araçların Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu ve Kadıköy İlçelerine girişleri, 31.12.2024 Salı günü saat 08:00'dan 01.01.2025 Çarşamba günü saat 08:00'a kadar yasaklanmıştır.

Öte yandan, 31 Aralık Salı günü; Vatandaşlarımızın gıda güvenliğini sağlamak için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerimizin gıda denetimleri, Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerini de en hızlı şekilde alabilmeleri için 112 ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Vatandaşlarımızın fahiş fiyat nedeniyle yaşayabileceği olası mağduriyetlerin önüne geçmek için Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri,

Günübirlik kiralanan evlerde ve otellerde kayıtsız kalma ile ilgili denetim ekipleri, Yaşanması muhtemel telefon, internet ve doğalgaz arızalarına karşı ilgili destek hizmet ekipleri, Yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma müdahale etmek için İtfaiye, Zabıta ve AFAD ekiplerimiz görevleri başında bulunacaktır.

Yılbaşı tedbirleri kapsamında;

İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ - 1016 Noktada - 10.498 toplam ekip (8731 ekip + 1767 trafik ekibi) - 4 Helikopter, - 7 Dedektör köpek, - 10 Deniz Botu, - 55.225 Personel ile,

İL JANDARMA KOMUTANLIĞI 713 tim, 724 araç, 4.530 personel ile, SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI 25 noktada 33 unsur 313 personel ile İstanbullulara hizmet verecektir.

KAPAMA TARİHİ: 31.12.2024 - 01.01.2025 GECESİ

Beyoğlu/İstiklal Caddesine Çıkan: 16 Cadde/12 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle)Şişli İlçesi'nde: 3 Cadde/4 Sokak; (Saat 14:00 İtibariyle) Beşiktaş İlçesi'nde: 1 Cadde/ 3 Sokak (Saat 14:00 İtibariyle) araç trafiğine kapatılacaktır.

BEYOĞLU İLÇESİ (KAPAMA SAATİ: 14:00)