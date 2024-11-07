Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? MasterChef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında?

Masterchef konuğu Kasahara Kenichi kimdir, kaç yaşında olduğu gündeme geliyor. Tv8'de yayınlanan MasterChef Türkiye programına konuk olan Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, Türk kültürüne ve mutfağına olan ilgisiyle dikkat çekiyor. Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkileri güçlendirmek için çeşitli diplomatik görevlerde bulunan Kasahara Kenichi, aynı zamanda Türk kültürüne olan merakıyla tanınıyor. Japonya İstanbul Başkonsolosu kim? Detaylar haberimizdedir…

JAPONYA İSTANBUL BAŞKONSOLOSU KASAHARA KENICHI KİMDİR?

Japonya İstanbul Başkonsolosu Kasahara Kenichi, 1962 yılında Japonya'nın Okayama kentinde doğmuştur. Okayama Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Kasahara, 1986'da Japonya Dışişleri Bakanlığı'nda çalışmaya başlamış ve kariyerinde pek çok önemli göreve atanmıştır. 1990'da ABD Indiana Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde Karşılaştırmalı Hukuk alanında yüksek lisansını tamamlayan Kasahara, bakanlıkta çeşitli yurtdışı görevlerde bulunmuştur.

Kasahara Kenichi

2021-2022 yılları arasında Akasaka Sarayı Devlet Konuk Evi'nde direktör olarak görev yapmasının ardından 2022'de İstanbul Başkonsolosu olarak atanmıştır. Kasahara, evli ve iki çocuk babasıdır.