İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 7 Şubat 2024 İzmir su kesintisi listesi!
İZSU su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 7 Şubat İzmir su kesintisi saatleri...
İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 7 Şubat Çarşamba günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 7 Şubat Çarşamba İzmir su kesintisi saatleri!
7 ŞUBAT İZMİR SU KESİNTİSİ
|İLÇE
|MAHALLELER
|KESİNTİ SÜRESİ
|ARIZA TİPİ
|AÇIKLAMA
|BERGAMA
|FATİH
|07.02.2024 saat 16:30ile 18:30 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE FATİH MAHALLESİNİN BİR KISMINDA 2 SAAT (16:30-18:30) SU KESİNTİSİ YAŞANILACAKTIR.
|ÇEŞME
|DALYAN
|07.02.2024 saat 14:00ile 17:00 arasındayaklaşık 3 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|3. ETAP İÇME SUYU ŞEBEKELERİ YENİLENMESİ İŞİ İMALATLARI KAPSAMINDA 4004 SOKAK VE ÇEVRELERİNDE TEKRARLAYAN ANA BORU ARIZASI NEDENİYLE SU KESİNTİSİ YAPILMIŞTIR
|FOÇA
|FEVZİ ÇAKMAK, MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
|07.02.2024 saat 16:20ile 18:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Başka Kurumun Şebekeye Zarar Vermesi
|YENİ FOÇA MERKEZDEN SU ALAN ABONELER ETKİLENİR.
|GÜZELBAHÇE
|YELKİ
|07.02.2024 saat 17:20ile 19:20 arasındayaklaşık 2 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Atatürk caddesi no 50deki ANABORU ARIZASINDAN KAYNAKLI BÖLGE VANASI KAPANDI.
|MENEMEN
|YEŞİL PINAR, IRMAK, GÖLCÜK, İNCİRLİ PINAR, ZEYTİNLİK
|07.02.2024 saat 10:30ile 20:00 arasındayaklaşık 9 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Elektrik Arızası
|GEDİZ ELEKTRİK KAYNAKLI BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMASI NEDENİYLE. .
|MENEMEN
|VİLLAKENT
|07.02.2024 saat 17:15ile 18:15 arasındayaklaşık 1 saatsu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|Ekip Çalışması / KEYİFLİ YAŞAM EVLERİ
|TORBALI
|İNÖNÜ
|07.02.2024 saat 16:45ile 20:00 arasındayaklaşık 3 saat 15 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Ana Boru Arızası
|ANABORU ARIZASI NEDENİYLE SU VERİLEMEMEKTEDİR. . .
|URLA
|TORASAN, İÇMELER
|07.02.2024 saat 08:30ile 17:00 arasındayaklaşık 8 saat 30 dakikasu kesintisi olacaktır.
|Boru Deplasman Çalışması