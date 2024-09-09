Üye Girişi
Haberler

İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İZSU Bergama, Bornova, Kınık, Foça ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 10 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 10 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 10 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...

10 EYLÜL İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BORNOVA, KONAK, BERGAMA SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi İzmir Su Ve Kanalizasyon İdaresi Soğuk Haber Karşıyaka Bayraklı Bornova Bergama Bornova Bergama Gündem Kınık İzmir Kiraz Kınık Eylül Yaşam Foça

Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti

"Cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti"

 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü

Gizli tanık her şeyi anlattı, jandarma soluğu amcanın yanında aldı

 Direksiyon koltuğunda itirafçı vardı! İşte Narin'in cansız bedenini dereye taşıyan o araç

İşte Narin'in cansız bedeninin dereye taşındığı o araç
Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var

Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İZSU İzmir su kesintisi! 9-10 Eylül Bergama, Bornova, Kınık, Foça su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! 9-10 Eylül Çukurova, Ceyhan, Kozan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef ana kadroya kim girdi, 6. ve son yedek kim? 9 Eylül Pazartesi MasterChef yedeklerden kim girdi? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Konyaaltı, Serik 9-10 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nurdağı, Şehitkamil, Oğuzeli 9-10 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BESYO tercihleri ne zaman 2024? BESYO yerleştirme işlemleri ne zaman, nereden yapılacak? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Maskeli Beşler İntikam Peşinde filmi ne zaman, nerede çekildi? Kolonya Cumhuriyeti filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolonya Cumhuriyeti filmi ne zaman, nerede çekildi? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Eylül Polatlı, Gölbaşı, Çankaya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Suna Kepolu Ataman kimdir? Suna Kepolu Ataman kaç yaşında ve nereli? 10 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Başak, Akrep, Aslan burcu yorumu! 10 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları
title