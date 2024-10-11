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İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
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İZSU Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 12 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 12 Ekim günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Bayraklı, Bergama, Karşıyaka, ve Kiraz ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 12 Ekim İzmir su kesintisi saatleri...

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BUCA SU KESİNTİSİ

  • MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ
  • 11.10.2024 saat 17:30 ile 19:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
  • Ana Boru Arızası
  • 694. sokak içeresinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesinti yapma zorunluluğu oluşmuştur.

BUCA, KARABAĞLAR, BORNOVA SU KESİNTİSİ

İZSU İzmir su kesintisi! 12-13 Ekim Buca, Bornova, Karabağlar, Karşıyaka su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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