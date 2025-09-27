İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?
İZSU İzmir su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri İzmir'in bazı ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte, İZSU 27 Eylül İzmir su kesintisi saatleri...
İZMİR SU KESİNTİSİ
İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:
BERGAMA SU KESİNTİSİ
Mahalleler: Bahçelievler, Küçükkaya, Yalnızev
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:50 – 16:50 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması
Açıklama:
Doğalgaz şirketinin kazı çalışması sırasında ana boruya verilen hasar nedeniyle Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.
BUCA SU KESİNTİSİ
Mahalleler: Efeler, Vali Rahmi Bey
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:30 – 15:30 (yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması
Açıklama:
338. Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılma zorunluluğu oluşmuştur.
GAZİEMİR SU KESİNTİSİ
Mahalleler: Atatürk, Hürriyet, Menderes
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:20 – 16:20 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama:
İstiklal Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılma zorunluluğu oluşmuştur.
KINIK SU KESİNTİSİ
Mahalle: Poyracık
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 09:59 – 11:59 (yaklaşık 2 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama:
Poyracık Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
KONAK SU KESİNTİSİ
Mahalle: Alsancak
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 10:35 – 17:35 (yaklaşık 7 saat)
Arıza Tipi: Boru Deplasman Çalışması
Açıklama:
1479. Sokak içerisindeki boru deplasman çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.
URLA – KUŞÇULAR SU KESİNTİSİ
Mahalle: Kuşçular
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:49 – 15:49 (yaklaşık 1 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama:
Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi vardır. Ova mevkii tarafları da etkilenmektedir.
URLA – CAMİATİK, NAİPLİ, YELALTI SU KESİNTİSİ
Mahalleler: Camiatik, Naipli, Yelaltı
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 11:45 – 15:45 (yaklaşık 4 saat)
Arıza Tipi: Ana Boru Arızası
Açıklama:
Doğalgaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.
URLA – GENİŞ KAPSAM SU KESİNTİSİ
Mahalleler: Altıntaş, Atatürk, Camiatik, Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Naipli, Sıra, Şirinkent, Yaka, Yelaltı, Yeni, Yenice, Yenikent
Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 08:10 – 16:10 (yaklaşık 8 saat)
Arıza Tipi: Elektrik Arızası
Açıklama:
Gediz Elektrik kaynaklı oluşan elektrik arızası nedeniyle Zeytin Alanı kuyularından su alınamamaktadır. Yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve "su akmıyor" şikayetleri alınabilir.