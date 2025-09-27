İzmir su kesintisi! İZSU 27-28 Eylül İzmir su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

İzmir su kesintisi olan yerler yayınlandı. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) 27 Eylül günü İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki, Sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İZSU 27 Eylül İzmir su kesintisi saatleri!

İZMİR SU KESİNTİSİ

İzmir'de su kesinti yaşanacak ilçe ve mahalleler kesinti süresi ile nedenlerine göre şu şekildedir:

BERGAMA SU KESİNTİSİ

Mahalleler: Bahçelievler, Küçükkaya, Yalnızev

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:50 – 16:50 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Müteahhit Çalışması

Açıklama:

Doğalgaz şirketinin kazı çalışması sırasında ana boruya verilen hasar nedeniyle Bahçelievler, Küçükkaya ve Yalnızev mahallelerinde yaklaşık 2 saatlik su kesintisi yaşanacaktır.

BUCA SU KESİNTİSİ

Mahalleler: Efeler, Vali Rahmi Bey

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:30 – 15:30 (yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Bağlantı Çalışması

Açıklama:

338. Sokak içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılma zorunluluğu oluşmuştur.

GAZİEMİR SU KESİNTİSİ

Mahalleler: Atatürk, Hürriyet, Menderes

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:20 – 16:20 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama:

İstiklal Caddesi içerisinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle su kesintisi yapılma zorunluluğu oluşmuştur.

KINIK SU KESİNTİSİ

Mahalle: Poyracık

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 09:59 – 11:59 (yaklaşık 2 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama:

Poyracık Mahallesi'nde ana boru arızası nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

KONAK SU KESİNTİSİ

Mahalle: Alsancak

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 10:35 – 17:35 (yaklaşık 7 saat)

Arıza Tipi: Boru Deplasman Çalışması

Açıklama:

1479. Sokak içerisindeki boru deplasman çalışması nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.

URLA – KUŞÇULAR SU KESİNTİSİ

Mahalle: Kuşçular

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 14:49 – 15:49 (yaklaşık 1 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama:

Ana boru arızası nedeniyle su kesintisi vardır. Ova mevkii tarafları da etkilenmektedir.

URLA – CAMİATİK, NAİPLİ, YELALTI SU KESİNTİSİ

Mahalleler: Camiatik, Naipli, Yelaltı

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 11:45 – 15:45 (yaklaşık 4 saat)

Arıza Tipi: Ana Boru Arızası

Açıklama:

Doğalgaz çalışması sırasında ana boruya zarar verilmesi nedeniyle su kesintisi yaşanmaktadır.

URLA – GENİŞ KAPSAM SU KESİNTİSİ

Mahalleler: Altıntaş, Atatürk, Camiatik, Çamlıçay, Kalabak, M. Fevzi Çakmak, Naipli, Sıra, Şirinkent, Yaka, Yelaltı, Yeni, Yenice, Yenikent

Kesinti Süresi: 27.09.2025 saat 08:10 – 16:10 (yaklaşık 8 saat)

Arıza Tipi: Elektrik Arızası

Açıklama:

Gediz Elektrik kaynaklı oluşan elektrik arızası nedeniyle Zeytin Alanı kuyularından su alınamamaktadır. Yüksek kesimlerde basınç düşüklüğü ve "su akmıyor" şikayetleri alınabilir.