İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 25 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 25 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor.
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3513588
İlçe: Dikili
Mahalleler: Yahşibey, Bademli
Etkilenen Sokaklar:
Yahşibey 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16. Sokaklar
Bademli 27, 29, 36, 38, 39, 41, 42. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3513791
İlçe: Karaburun
Mahalle: Sarpıncık
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 - 15.00
Kesinti ID: 3515820
İlçe: Kınık
Mahalle: Osmaniye
Etkilenen Bölge: Atatürk Caddesi çevresi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 - 15.00
Kesinti ID: 3515823
İlçe: Kınık
Mahalleler: Fatih, Yeni
Etkilenen Bölge: Atatürk ve Evren Caddeleri çevresi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kesinti ID: 3518036
İlçe: Bergama
Mahalle: Pınarköy
Etkilenen Bölge: Pınarköy Köyü İç Yolu
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 13.00
Kesinti ID: 3518242
İlçe: Narlıdere
Mahalleler: Ilıca, Yenikale, Çamtepe
Etkilenen Sokaklar:
Çayırlı, Çiğdem, Gazi, Kılıç, Mecnun, Bademlik, Cahit Külebi, Evren, Gazeteci Fevzi Yılmaz, Mithatpaşa Caddesi çevresi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 13.00 - 17.00
Kesinti ID: 3518254
İlçe: Narlıdere
Mahalleler: Altıevler, Sahilevleri
Etkilenen Sokaklar:
Fidan, Venüs, Masal, Yonca, Sencer, Sefa, Levent, Irmak, Gelibolu, Engin, Demirağ, Ali Gürsel, Aktaş Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 16.00
Kesinti ID: 3518570
İlçe: Bornova
Mahalle: Zafer
Etkilenen Sokaklar: 4293, 4322, 4337, 4378, 4380. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 - 16.00
Kesinti ID: 3518575
İlçe: Bornova
Mahalleler: Erzene, Ergene
Etkilenen Sokaklar: 2, 538. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 - 16.00
Kesinti ID: 3518579
İlçe: Bornova
Mahalle: Ergene
Etkilenen Sokaklar: 451, 452, 457, 538, 541, 542. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 14.00 - 17.00
Kesinti ID: 3518626
İlçe: Bornova
Mahalle: Kemalpaşa
Etkilenen Sokaklar: Kemalpaşa Caddesi, Çanakkale Caddesi, 7108 ve 7416/1. Sokaklar
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 05.00 - 06.00
Kesinti ID: 3518758
İlçe: Torbalı
Mahalleler: Yeşilköy, Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk, Kısık, Yıldızlar, Karacaağaç
Etkilenen Sokaklar: Fevzi Çakmak Caddesi, Süleyman Demirel Bulvarı, İzmir–Aydın Otoyolu ve çevresi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 16.00
Kesinti ID: 3519057
İlçe: Konak
Mahalleler: Murat Reis, Mithatpaşa, Çankaya
Etkilenen Sokaklar:
155, 156, 137, 179, 213, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 232. Sokaklar ve Şehit Ceysu Ceylan Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 17.00
Kesinti ID: 3519065
İlçe: Karabağlar
Mahalleler: Kavacık, Limanreis, Tırazlı
Etkilenen Bölge: 1008. Sokak çevresi
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 10.00 - 12.00
Kesinti ID: 3519089
İlçe: Konak
Mahalle: Akdeniz
Etkilenen Sokaklar: Fevzi Paşa Bulvarı, Şehit Fethi Bey Caddesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Halit Ziya Bulvarı
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 05.00 - 06.00
Kesinti ID: 3519095
İlçe: Buca
Mahalle: Zafer
Etkilenen Sokaklar:
Gaffar Okkan Caddesi, 2350, 2357, 2358, 2359, 2360, 2364, 2365, 2366, 2370, 2371, 2372, 2374. Sokaklar ve Çiftlik Sokak
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Saat Aralığı: 09.00 - 17.00