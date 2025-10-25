İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 25 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 25 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3513588

İlçe: Dikili

Mahalleler: Yahşibey, Bademli

Etkilenen Sokaklar:

Yahşibey 1, 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 14, 16. Sokaklar

Bademli 27, 29, 36, 38, 39, 41, 42. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3513791

İlçe: Karaburun

Mahalle: Sarpıncık

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 - 15.00

Kesinti ID: 3515820

İlçe: Kınık

Mahalle: Osmaniye

Etkilenen Bölge: Atatürk Caddesi çevresi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 - 15.00

Kesinti ID: 3515823

İlçe: Kınık

Mahalleler: Fatih, Yeni

Etkilenen Bölge: Atatürk ve Evren Caddeleri çevresi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kesinti ID: 3518036

İlçe: Bergama

Mahalle: Pınarköy

Etkilenen Bölge: Pınarköy Köyü İç Yolu

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 13.00

Kesinti ID: 3518242

İlçe: Narlıdere

Mahalleler: Ilıca, Yenikale, Çamtepe

Etkilenen Sokaklar:

Çayırlı, Çiğdem, Gazi, Kılıç, Mecnun, Bademlik, Cahit Külebi, Evren, Gazeteci Fevzi Yılmaz, Mithatpaşa Caddesi çevresi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 13.00 - 17.00

Kesinti ID: 3518254

İlçe: Narlıdere

Mahalleler: Altıevler, Sahilevleri

Etkilenen Sokaklar:

Fidan, Venüs, Masal, Yonca, Sencer, Sefa, Levent, Irmak, Gelibolu, Engin, Demirağ, Ali Gürsel, Aktaş Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 16.00

Kesinti ID: 3518570

İlçe: Bornova

Mahalle: Zafer

Etkilenen Sokaklar: 4293, 4322, 4337, 4378, 4380. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 - 16.00

Kesinti ID: 3518575

İlçe: Bornova

Mahalleler: Erzene, Ergene

Etkilenen Sokaklar: 2, 538. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 - 16.00

Kesinti ID: 3518579

İlçe: Bornova

Mahalle: Ergene

Etkilenen Sokaklar: 451, 452, 457, 538, 541, 542. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 14.00 - 17.00

Kesinti ID: 3518626

İlçe: Bornova

Mahalle: Kemalpaşa

Etkilenen Sokaklar: Kemalpaşa Caddesi, Çanakkale Caddesi, 7108 ve 7416/1. Sokaklar

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 05.00 - 06.00

Kesinti ID: 3518758

İlçe: Torbalı

Mahalleler: Yeşilköy, Oğlananası Cumhuriyet, Oğlananası Atatürk, Kısık, Yıldızlar, Karacaağaç

Etkilenen Sokaklar: Fevzi Çakmak Caddesi, Süleyman Demirel Bulvarı, İzmir–Aydın Otoyolu ve çevresi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 16.00

Kesinti ID: 3519057

İlçe: Konak

Mahalleler: Murat Reis, Mithatpaşa, Çankaya

Etkilenen Sokaklar:

155, 156, 137, 179, 213, 221, 223, 224, 225, 226, 229, 230, 232. Sokaklar ve Şehit Ceysu Ceylan Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 17.00

Kesinti ID: 3519065

İlçe: Karabağlar

Mahalleler: Kavacık, Limanreis, Tırazlı

Etkilenen Bölge: 1008. Sokak çevresi

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 10.00 - 12.00

Kesinti ID: 3519089

İlçe: Konak

Mahalle: Akdeniz

Etkilenen Sokaklar: Fevzi Paşa Bulvarı, Şehit Fethi Bey Caddesi, Mimar Kemalettin Caddesi, Halit Ziya Bulvarı

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 05.00 - 06.00

Kesinti ID: 3519095

İlçe: Buca

Mahalle: Zafer

Etkilenen Sokaklar:

Gaffar Okkan Caddesi, 2350, 2357, 2358, 2359, 2360, 2364, 2365, 2366, 2370, 2371, 2372, 2374. Sokaklar ve Çiftlik Sokak

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Saat Aralığı: 09.00 - 17.00