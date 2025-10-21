Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 21 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Kesinti ID: 3512778

İl / İlçe: İzmir - Bornova

Mahalle: Kazımdirik

Etkilenen Sokaklar: 363. Sokak, 296/2. Sokak, 374/1. Sokak, 377. Sokak, Üniversite Caddesi

Planlanan Başlangıç Saati: 14.00

Planlanan Bitiş Saati: 15.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3512817

İl / İlçe: İzmir - Bayraklı

Mahalleler ve Sokaklar:

Muhittin Erener: 2178/1. Sokak, 1615/10. Sokak, 1615/5. Sokak, 1637/17. Sokak, 1637/21. Sokak, 2177. Sokak, 2178. Sokak, 2179. Sokak

Alpaslan: 2183. Sokak

Cengizhan: Sokak belirtilmemiş

Çiçek: 1615/12. Sokak, 1615/20. Sokak, 1615/22. Sokak, 1637/11. Sokak, 1637/13. Sokak, 1637/14. Sokak, 1637/16. Sokak, 1637/19. Sokak, 1637/23. Sokak, 2128/1. Sokak

Planlanan Başlangıç Saati: 10.00

Planlanan Bitiş Saati: 16.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513298

İl / İlçe: İzmir - Bornova

Mahalle: Erzene

Etkilenen Sokaklar: Cumhuriyet Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi, 1. Sokak

Planlanan Başlangıç Saati: 09.00

Planlanan Bitiş Saati: 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513359

İl / İlçe: İzmir - Tire

Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hisarlık Köyü, Hisarlık Yuvalı Yolu), Kaplan, Çukurköy (Çukurköy Yolu, Dağ)

Planlanan Başlangıç Saati: 09.00

Planlanan Bitiş Saati: 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513360

İl / İlçe: İzmir - Tire

Mahalle: Hisarlık

Etkilenen Sokaklar: Selçuk, Hisarlık Yolu, Hisarlık Ova Yolu

Planlanan Başlangıç Saati: 09.00

Planlanan Bitiş Saati: 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513361

İl / İlçe: İzmir - Tire

Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Yuvalı Ara Yol, Selçuk Yuvalı), Turan

Planlanan Başlangıç Saati: 09.00

Planlanan Bitiş Saati: 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513364

İl / İlçe: İzmir - Tire

Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Yuvalı, Hisarlık Yuvalı Yolu), Turan (Yığıntaş Kumeevleri)

Planlanan Başlangıç Saati: 09.00

Planlanan Bitiş Saati: 13.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Kesinti ID: 3513544

İl / İlçe: İzmir - Dikili

Mahalle: Kızılçukur

Etkilenen Sokaklar: Kızılçukur Köyü İç Yolu, Kızılçukur Vatan, Kızılçukur Yolu

Planlanan Başlangıç Saati: 13.00

Planlanan Bitiş Saati: 17.00

Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Durum: Planlandı

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
Haberler.com
500
