İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 21 Ekim İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 21 Ekim günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 21 Ekim günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 21 Ekim günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Kesinti ID: 3512778
İl / İlçe: İzmir - Bornova
Mahalle: Kazımdirik
Etkilenen Sokaklar: 363. Sokak, 296/2. Sokak, 374/1. Sokak, 377. Sokak, Üniversite Caddesi
Planlanan Başlangıç Saati: 14.00
Planlanan Bitiş Saati: 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3512817
İl / İlçe: İzmir - Bayraklı
Mahalleler ve Sokaklar:
Muhittin Erener: 2178/1. Sokak, 1615/10. Sokak, 1615/5. Sokak, 1637/17. Sokak, 1637/21. Sokak, 2177. Sokak, 2178. Sokak, 2179. Sokak
Alpaslan: 2183. Sokak
Cengizhan: Sokak belirtilmemiş
Çiçek: 1615/12. Sokak, 1615/20. Sokak, 1615/22. Sokak, 1637/11. Sokak, 1637/13. Sokak, 1637/14. Sokak, 1637/16. Sokak, 1637/19. Sokak, 1637/23. Sokak, 2128/1. Sokak
Planlanan Başlangıç Saati: 10.00
Planlanan Bitiş Saati: 16.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513298
İl / İlçe: İzmir - Bornova
Mahalle: Erzene
Etkilenen Sokaklar: Cumhuriyet Meydanı, Kazım Karabekir Caddesi, 1. Sokak
Planlanan Başlangıç Saati: 09.00
Planlanan Bitiş Saati: 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513359
İl / İlçe: İzmir - Tire
Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Hasançavuşlar Köyü İç Yolu, Hisarlık Köyü, Hisarlık Yuvalı Yolu), Kaplan, Çukurköy (Çukurköy Yolu, Dağ)
Planlanan Başlangıç Saati: 09.00
Planlanan Bitiş Saati: 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513360
İl / İlçe: İzmir - Tire
Mahalle: Hisarlık
Etkilenen Sokaklar: Selçuk, Hisarlık Yolu, Hisarlık Ova Yolu
Planlanan Başlangıç Saati: 09.00
Planlanan Bitiş Saati: 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513361
İl / İlçe: İzmir - Tire
Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Yuvalı Ara Yol, Selçuk Yuvalı), Turan
Planlanan Başlangıç Saati: 09.00
Planlanan Bitiş Saati: 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513364
İl / İlçe: İzmir - Tire
Mahalleler ve Sokaklar: Hisarlık (Yuvalı, Hisarlık Yuvalı Yolu), Turan (Yığıntaş Kumeevleri)
Planlanan Başlangıç Saati: 09.00
Planlanan Bitiş Saati: 13.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı
Kesinti ID: 3513544
İl / İlçe: İzmir - Dikili
Mahalle: Kızılçukur
Etkilenen Sokaklar: Kızılçukur Köyü İç Yolu, Kızılçukur Vatan, Kızılçukur Yolu
Planlanan Başlangıç Saati: 13.00
Planlanan Bitiş Saati: 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Durum: Planlandı