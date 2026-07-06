Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde amatör balıkçı Nurettin Top (52), oltayla 1 metre 60 santim uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Vize'de Nurettin Top, arkadaşlarıyla birlikte Kıyıköy Aksicim Barajı'nda balık avlamaya gitti. Oltasını baraja attıktan bir süre sonra çekmeye başlayan Top, ucunda büyük balık olduğunu fark etti. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından balığı kıyıya çeken amatör balıkçı Top, büyük mutluluk yaşadı. Balığın yapılan ölçümünde 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı. Nurettin Top, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı tuttuğunu belirterek, "Böyle bir balığın oltama takılacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu da bizim şansımıza oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı