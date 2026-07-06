Haberler

Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı

Amatör balıkçı oltayla 35 kilo yayın balığı yakaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kırklareli'nin Vize ilçesinde amatör balıkçı Nurettin Top, oltayla 1 metre 60 santim uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde amatör balıkçı Nurettin Top (52), oltayla 1 metre 60 santim uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında yayın balığı yakaladı.

Vize'de Nurettin Top, arkadaşlarıyla birlikte Kıyıköy Aksicim Barajı'nda balık avlamaya gitti. Oltasını baraja attıktan bir süre sonra çekmeye başlayan Top, ucunda büyük balık olduğunu fark etti. Yaklaşık 20 dakikalık uğraşın ardından balığı kıyıya çeken amatör balıkçı Top, büyük mutluluk yaşadı. Balığın yapılan ölçümünde 1 metre 60 santimetre uzunluğunda ve 35 kilo ağırlığında olduğu anlaşıldı. Nurettin Top, hayatında ilk kez bu büyüklükte bir yayın balığı tuttuğunu belirterek, "Böyle bir balığın oltama takılacağını hiç tahmin etmiyordum. Bu da bizim şansımıza oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Galatasaray, Mario Lemina ile nikah tazeledi

Takımda kalıyor: İmzalar atıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Rutte’yi kabul etti
Tekirdağ'da zabıtaya kızan seyyar satıcı, karpuzları belediye önünde parçaladı

Görüntü karpuzuyla ünlü kentimizden: Ne var ne yok yola fırlattı!

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan: Kendi ülkesini karalamaya çalışanlar Türkiye’nin ulaştığı stratejik gücü anlamayacaktır

"Ülkesini karalayanlar Türkiye’nin stratejik gücünü anlamayacaktır"
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı