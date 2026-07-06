Haberler

NATO heyeti Anıtkabiri ziyaret etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

NATO Ankara Zirvesi kapsamında, müttefik ülkelerin daimi temsilcileri ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çıktı.

NATO Ankara Zirvesi nedeniyle, NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Polis üniformalarına NATO ayarı! Değişiklik dikkatlerden kaçmadı
Şırnak'ta çekirge istilası

Yüz binlerce var... Sıcak hava sonrası o ilimizi istila ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Donald Trump, Balogun'a verilen kırmızı kart pozisyonunu yorumladı

Bu pozisyona yaptığı yeni yorumla tartışmaları daha da alevlendirecek
MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

NATO Zirvesi'ne saatler kala! MSB'den dikkat çeken üTSK paylaşımı
Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı

Kahreden olay! Rekor trafik cezası yediği gün canına kıydı