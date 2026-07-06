NATO heyeti Anıtkabiri ziyaret etti
NATO Ankara Zirvesi kapsamında, müttefik ülkelerin daimi temsilcileri ve üst düzey yetkililerden oluşan heyet, Anıtkabir’i ziyaret ederek Atatürk’ün mozolesine çıktı.
NATO Ankara Zirvesi nedeniyle, NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet Anıtkabir'i ziyaret ederek, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çıktı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı