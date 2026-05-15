İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 15-16 Mayıs İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 15-16 MAYIS

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

ALİAĞA

15 Mayıs 2026 tarihinde Samurlu ve Siteler mahallelerinde, Aliağa Caddesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Bozköy, Samurlu ve Siteler mahallelerinde; 24/1 Sokak, 24/13 Sokak, Cennet Sokak, Dere Sokak, Eser Sokak, Köyiçi Sokak, Mazıtepe Sokak, Samurlu Çamlık Sokak, Samurlu Cumhuriyet Sokak ve Yaren Sokak’ta saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Samurlu Mahallesi’nde bulunan 1255, 1256, 1257, 1258 ve 1259 sokaklarda ise saat 10.00 ile 11.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Çaltılıdere Mahallesi’nde Karşıyaka Küme Evleri ile Pınarcık Köy Yolu çevresinde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Şakran Sayfiye Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan bakım çalışmaları nedeniyle saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesintiden Barbaros Paşa Caddesi, İncirlik Caddesi ve Şair Mehmet Akif Caddesi de etkilenecektir.

Aynı gün Çaltılıdere, Çoraklar, Kalabak ve Karaköy mahallelerinde; 16/8 Sokak, Aydoğdu Küme Evleri, Çoraklar Gül Küme Evleri, Çoraklar Menekşe Küme Evleri, Çoraklar Mercan Küme Evleri, Çoraklar Okul Küme Evleri, Eski Karaköy Sokak ve Karaköy Köyü İç Yolu’nda saat 10.00 ile 14.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde Kültür ve Kurtuluş mahallelerinde; 314, 315, 315/1, 317, 318/1 ve 322 sokaklar ile Fevzi Paşa Caddesi, Kazım İrfan Onaran Sokak, Kazım Onaran Sokak ve Şehit Kemal Caddesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BERGAMA

15 Mayıs 2026 tarihinde Kaşıkçı Mahallesi’nde bulunan Kaşıkçı Köyü İç Yolu’nda saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Aynı bölgede saat 10.30 ile 16.30 arasında ikinci bir bakım çalışması daha yapılacaktır.

Aşağıbey, Aşağıcuma, Çamavlu, Demircidere, Göbeller, Güneşli, Hacıhamzalar, Hisarköy, İncecikler, Karaveliler, Kıranlı, Kurtuluş, Okçular, Terzihaliller, Yukarıbey, Yukarıbey Kaplan ve Yukarıcuma mahallelerinde çok sayıda köy yolu ve küme evlerini kapsayan geniş kapsamlı bakım çalışması nedeniyle saat 09.00 ile 16.59 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Pınarköy Mahallesi’nde bulunan Pınarköy Küme Evleri’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Karahıdırlı Mahallesi’nde saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fevzipaşa ve Sindel mahallelerinde 1005 Sokak’ta saat 09.00 ile 16.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Aşağıbey ve Yukarıbey Kaplan mahallelerinde Kaplanköy Köyü İç Yolu üzerinde saat 09.30 ile 17.29 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

BORNOVA

15 Mayıs 2026 tarihinde Naldöken Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve çevresinde saat 09.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesintiden Mareşal Fevzi Çakmak Sokak ve Naldöken Mezarlığı çevresi de etkilenecektir.

Birlik ve Koşukavak mahallelerinde 4222, 4223, 4225/1, 4226, 4228, 4229, 4233 ve 4236/1 sokaklarda saat 10.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Işıklar Mahallesi’nde saat 14.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gökdere Mahallesi’nde Akgül Sokak, Ceylan Sokak, Erdem Sokak, Gökdere Caddesi, Güvercin Sokak, İnci Sokak, Kale Sokak ve Nehir Sokak’ta saat 10.00 ile 16.00 arasında kesinti yapılacaktır.

Ümit Mahallesi’nde 7300 ile 7316 arasındaki çeşitli sokaklarda ve Pınar Caddesi’nde saat 09.30 ile 15.30 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Kemalpaşa Mahallesi’nde 7413, 7414, 7416, 7416/1, 7416/2, 7418 ve 7418/1 sokaklarda saat 12.00 ile 13.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Yunus Emre Mahallesi’nde 7402/7, 7523/2, 7523/4 ve 7523/6 sokaklarda saat 14.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

BUCA

15 Mayıs 2026 tarihinde 29 Ekim Mahallesi’nde 2177, 2178, 2188 ve 2190 sokaklar ile Atatürk Caddesi’nde saat 08.00 ile 14.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı mahallede 2131, 2140, 2141, 2202, 2203, 2205, 2206, 2208, 2209, 2210, 2211, 2253, 2254, 2256 ve 2256/1 sokaklar ile Arazi İçi Sokak, Atatürk Caddesi, Orta Tepe Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak’ta saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Göksu, İnönü, Mustafa Kemal, Yeşilbağlar ve Zafer mahallelerinde çok geniş bir bölgede saat 03.00 ile 03.15 arasında kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır.

29 Ekim Mahallesi’nde 2174 ile 2205 arasındaki çeşitli sokaklarda ve Atatürk Caddesi’nde saat 09.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Aynı gün 29 Ekim Mahallesi genelinde saat 10.00 ile 16.00 arasında bakım çalışmaları devam edecektir.

KARŞIYAKA

15 Mayıs 2026 tarihinde Bostanlı Mahallesi’nde 1807/2 Sokak, Cemal Bülbül Sokak, Cemal Gürsel Caddesi, Hıfzı Veldet Velidedeoğlu Parkı İçi Yolu ve İsmail Sivri Sokak’ta saat 11.00 ile 13.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Cumhuriyet Mahallesi’nde çok sayıda sokakta saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Cumhuriyet ve Örnekköy mahallelerinde; 6601, 6626, 6629, 6631, 6632, 6638, 6640, 6641, 6642, 6643, 6644, 6653, 6655 ve 7532 sokaklarda saat 09.00 ile 15.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Örnekköy Mahallesi’nde 1847/1, 1847/2, 1847/3, 1847/4, 7457/1, 7458 ve 7459 sokaklar ile Girne Bulvarı’nda saat 09.00 ile 15.00 arasında kesinti yapılacaktır.

ÖDEMİŞ

15 Mayıs 2026 tarihinde Sekiköy ve Yusufdere mahallelerinde Tek Bıçak Küme Evleri’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yılanlı Mahallesi’nde Dokuzlar Yolu ve Yılanlı Küme Evleri’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti yaşanacaktır.

İlkkurşun Mahallesi’nde İlkkurşun Küme Evleri’nde saat 09.30 ile 17.30 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Birgi Mahallesi’nde çok sayıda sokak ve caddeyi kapsayan bakım çalışmaları nedeniyle saat 09.15 ile 15.15 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Kayaköy ve Yusufdere mahallelerinde Yusufdere Küme Evleri’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Tosunlar Mahallesi’nde Delice Küme Evleri’nde saat 09.00 ile 17.00 arasında kesinti uygulanacaktır.

Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde çok sayıda küme evi ve köy yolunu kapsayan bölgelerde saat 09.30 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

TORBALI

15 Mayıs 2026 tarihinde Çaybaşı, Eğerci ve Karşıyaka mahallelerinde; 12. Cadde, Çaybaşı 1. Küme Evleri, Eğerci 1, 2 ve 3. Küme Evleri ile Karşıyaka 1. Küme Evleri’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Eğerci ve Karşıyaka mahallelerinde; 1519, 7306, 7311 ve 7319 sokaklar ile Eğerci Küme Evleri ve Killik Küme Evleri’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında bakım çalışması yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde İnönü Mahallesi’nde 100 ile 156/1 arasındaki çeşitli sokaklar ve İzmir Aydın Caddesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Fevzi Çakmak ve İnönü mahallelerinde çok sayıda sokak ile 29 Ekim Caddesi, Barış Manço Caddesi, İzmir Aydın Caddesi, Kazım Karabekir Paşa Caddesi, Koyuncuoğlu Caddesi ve Mehmet Akif Ersoy Caddesi’nde saat 10.00 ile 16.00 arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.