İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 14 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…
İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:
Seferihisar
Mahalle ve bölgeler: Beyler (Kavakdere), Orhanlı, Turabiye, Tepecik (Zafer Sokak Akçakaya Küme Evleri), Cumhuriyet (Karakoç, Ürkmez Orhanlı Yolu), Atatürk, Kavakdere (Seferihisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü, Kavakdere Caddesi ve Küme Evleri)
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bayraklı
Osmangazi Mahallesi:
596, 594, 583, 588, 594, 587, 595, 596, 597 sokaklar ile İbrahim Galip Caddesi ve İbrahim Etem Caddesi
Saatler:
09.00 – 15.00
10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bornova
Kazımdirik Mahallesi: Ankara Bornova Metro İstasyonu çevresi ve 166. Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Kemalpaşa Mahallesi
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menderes
Ahmetbeyli Mahallesi: Çok sayıda sokak ve cadde
Çile Mahallesi: Dedealtı Sokak
Saat: 09.00 – 15.00
Çile Mahallesi: Bırandamı bölgesi ve çevresi
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Çiğli
İzkent ve Esentepe Mahalleleri: 8830'lu sokaklar
Saat: 09.00 – 15.00
Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler Mahalleleri: 6760, 6790, 6840'lı sokaklar
Saat: 09.00 – 17.00
Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Aydınlıkevler, Evka 2, Güzeltepe, Şirintepe, Ataşehir, Köyiçi, Yakakent, Yeni Mahalle
Geniş kapsamlı sokak ve cadde listesi
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Güzelbahçe
Çamlı, Payamlı, Yelki, Mustafa Kemal Paşa, Kahramandere, Küçükkaya, Bademler Mahalleleri
Saat: 09.00 – 14.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Konak
Tınaztepe ve Atilla Mahalleleri
Saat: 14.00 – 18.00
Kocatepe Mahallesi: Eşrefpaşa Caddesi ve 557–568 arası sokaklar
Saat: 01.00 – 08.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Bergama
Fatih Mahallesi: Zigana ve Efe Sokak
Saat: 02.30 – 03.00
Poyracık, Yayakent, Dağıstan, Çitköy, Ahmetbeyler, Ferizler, Kurtuluş, Dündarlı Mahalleleri
Saat: 09.00 – 13.00
İslamsaray, Yayakent (Beşirli), Kaşıkçı, Kurtuluş (Akhisar Bergama Yolu), Sucahlı Mahalleleri
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Torbalı
Hasköy, Yeniçiftlik, Atalan, Bülbüldere Mahalleleri
Saat: 09.00 – 13.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Buca
Kaynaklar Merkez Mahallesi
Saat: 09.00 – 17.00
Yıldız Mahallesi
Saat: 09.00 – 17.00
Adatepe Mahallesi: 1, 3, 4, 6, 8 ve 28/9 sokaklar
Saat: 09.00 – 17.00
Belenbaşı ve Kırklar Mahalleleri
Saat: 10.00 – 16.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karabağlar
İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Yunus Emre, Uzundere, Peker Mahalleleri
Saat: 09.00 – 12.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Karşıyaka
Şemikler Mahallesi: 6260'lı sokaklar ve Anadolu Caddesi
Saat: 09.00 – 13.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Aliağa
Çakmaklı Mahallesi: Birçok sokak ve sahil yolu
Saat: 09.00 – 15.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Kemalpaşa
Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi ve Ören Egemen Mahallesi, ayrıca Yiğitler Mahallesi
Saat: 09.00 – 15.00 ve 14.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları
Menemen
Çavuş, Buruncuk, Kesik, Musabey, Yıldırım Mahalleleri
Saat: 09.00 – 17.00
Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları