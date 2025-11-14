Haberler

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir elektrik kesintisi listesi! GEDİZ İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 14 Kasım günü İzmir'in birçok ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti belli saat aralıklarında gerçekleşecek. Peki, 14 Kasım günü İzmir'in hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? İzmir'de Buca elektrik kesintisi, Karabağlar elektrik kesintisi, Bornova elektrik kesintisi araştırmaları yapılıyor. Peki, İzmir elektrik kesintisi kaç saat sürecek? İzmir elektrik kesintisi ve detayları…

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Seferihisar

Mahalle ve bölgeler: Beyler (Kavakdere), Orhanlı, Turabiye, Tepecik (Zafer Sokak Akçakaya Küme Evleri), Cumhuriyet (Karakoç, Ürkmez Orhanlı Yolu), Atatürk, Kavakdere (Seferihisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü, Kavakdere Caddesi ve Küme Evleri)

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayraklı

Osmangazi Mahallesi:

596, 594, 583, 588, 594, 587, 595, 596, 597 sokaklar ile İbrahim Galip Caddesi ve İbrahim Etem Caddesi

Saatler:

09.00 – 15.00

10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bornova

Kazımdirik Mahallesi: Ankara Bornova Metro İstasyonu çevresi ve 166. Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Kemalpaşa Mahallesi

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menderes

Ahmetbeyli Mahallesi: Çok sayıda sokak ve cadde

Çile Mahallesi: Dedealtı Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Çile Mahallesi: Bırandamı bölgesi ve çevresi

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çiğli

İzkent ve Esentepe Mahalleleri: 8830'lu sokaklar

Saat: 09.00 – 15.00

Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler Mahalleleri: 6760, 6790, 6840'lı sokaklar

Saat: 09.00 – 17.00

Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Aydınlıkevler, Evka 2, Güzeltepe, Şirintepe, Ataşehir, Köyiçi, Yakakent, Yeni Mahalle

Geniş kapsamlı sokak ve cadde listesi

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Güzelbahçe

Çamlı, Payamlı, Yelki, Mustafa Kemal Paşa, Kahramandere, Küçükkaya, Bademler Mahalleleri

Saat: 09.00 – 14.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Konak

Tınaztepe ve Atilla Mahalleleri

Saat: 14.00 – 18.00

Kocatepe Mahallesi: Eşrefpaşa Caddesi ve 557–568 arası sokaklar

Saat: 01.00 – 08.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bergama

Fatih Mahallesi: Zigana ve Efe Sokak

Saat: 02.30 – 03.00

Poyracık, Yayakent, Dağıstan, Çitköy, Ahmetbeyler, Ferizler, Kurtuluş, Dündarlı Mahalleleri

Saat: 09.00 – 13.00

İslamsaray, Yayakent (Beşirli), Kaşıkçı, Kurtuluş (Akhisar Bergama Yolu), Sucahlı Mahalleleri

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Torbalı

Hasköy, Yeniçiftlik, Atalan, Bülbüldere Mahalleleri

Saat: 09.00 – 13.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca

Kaynaklar Merkez Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Yıldız Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Adatepe Mahallesi: 1, 3, 4, 6, 8 ve 28/9 sokaklar

Saat: 09.00 – 17.00

Belenbaşı ve Kırklar Mahalleleri

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karabağlar

İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Yunus Emre, Uzundere, Peker Mahalleleri

Saat: 09.00 – 12.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karşıyaka

Şemikler Mahallesi: 6260'lı sokaklar ve Anadolu Caddesi

Saat: 09.00 – 13.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa

Çakmaklı Mahallesi: Birçok sokak ve sahil yolu

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kemalpaşa

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi ve Ören Egemen Mahallesi, ayrıca Yiğitler Mahallesi

Saat: 09.00 – 15.00 ve 14.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menemen

Çavuş, Buruncuk, Kesik, Musabey, Yıldırım Mahalleleri

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Onur BAYRAM
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
CHP lideri Özel'den şehit ailesine ziyaret: 3 günlük milli yas ilan edilmeli

Özel'den şehitlerimiz için dikkat çeken çağrı! Gözler şimdi Erdoğan'da
Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay: Diyarbakır'dayken...

Eşini ve iki kızını katleden polis memuruyla ilgili yeni detay
Osimhen'in Dünya Kupası hayallerine Galatasaraylı takım arkadaşı bile son veremedi

Dünya Kupası hayallerine G.Saraylı takım arkadaşı bile son veremedi
Amedspor, bahis soruşturmasında ceza alan 5 futbolcusunun sözleşmesini feshetti

Bahis cezası alan 5 ismin sözleşmesini feshettiler
Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu

Yarı fiyatına satılıyor! Rakamı duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu
İstanbul'da korkutan deprem

Türkiye beşik gibi sallanıyor! Depremin merkez üssü bu kez İstanbul
Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt! Alındığı ülke de açıklandı

Düşen uçakla ilgili vahim iddiaya MSB'den yanıt
Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, kilosu 345 bin TL'den satılıyor

Ormanlarda köpeklerle aranarak bulunuyor, 345 bin TL'den satılıyor
Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı

Özel ders vermek için gittiği binada duyduklarına inanamadı
Şehidimizin babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler: Vatanıma verdim ben onu

Şehit babasından Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yürekleri dağlayan sözler
İşte bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede Galatasaray'ın 2 yıldızı da var

Bahis oynayan 102 futbolcunun cezası! Listede GS'nin 2 yıldızı da var
Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket

Eşi ve 2 çocuğunu katleden polisten dikkat çeken hareket
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.