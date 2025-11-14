İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 14-15 Kasım İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

İzmir elektrik kesintisi ve GEDİZ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. GDZ Elektrik Dağıtım şirketinden yapılan açıklamaya göre 14 Kasım günü İzmir'in çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İzmir'de elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler! İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İzmir'e elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde!

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

İzmir elektrik kesintileri listesi yayınlandı. İşte İzmir'de elektrik kesintileri:

Seferihisar

Mahalle ve bölgeler: Beyler (Kavakdere), Orhanlı, Turabiye, Tepecik (Zafer Sokak Akçakaya Küme Evleri), Cumhuriyet (Karakoç, Ürkmez Orhanlı Yolu), Atatürk, Kavakdere (Seferihisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü, Kavakdere Caddesi ve Küme Evleri)

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bayraklı

Osmangazi Mahallesi:

596, 594, 583, 588, 594, 587, 595, 596, 597 sokaklar ile İbrahim Galip Caddesi ve İbrahim Etem Caddesi

Saatler:

09.00 – 15.00

10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bornova

Kazımdirik Mahallesi: Ankara Bornova Metro İstasyonu çevresi ve 166. Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Kemalpaşa Mahallesi

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menderes

Ahmetbeyli Mahallesi: Çok sayıda sokak ve cadde

Çile Mahallesi: Dedealtı Sokak

Saat: 09.00 – 15.00

Çile Mahallesi: Bırandamı bölgesi ve çevresi

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Çiğli

İzkent ve Esentepe Mahalleleri: 8830'lu sokaklar

Saat: 09.00 – 15.00

Ahmet Taner Kışlalı ve Aydınlıkevler Mahalleleri: 6760, 6790, 6840'lı sokaklar

Saat: 09.00 – 17.00

Ahmet Taner Kışlalı, Atatürk, Aydınlıkevler, Evka 2, Güzeltepe, Şirintepe, Ataşehir, Köyiçi, Yakakent, Yeni Mahalle

Geniş kapsamlı sokak ve cadde listesi

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Güzelbahçe

Çamlı, Payamlı, Yelki, Mustafa Kemal Paşa, Kahramandere, Küçükkaya, Bademler Mahalleleri

Saat: 09.00 – 14.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Konak

Tınaztepe ve Atilla Mahalleleri

Saat: 14.00 – 18.00

Kocatepe Mahallesi: Eşrefpaşa Caddesi ve 557–568 arası sokaklar

Saat: 01.00 – 08.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Bergama

Fatih Mahallesi: Zigana ve Efe Sokak

Saat: 02.30 – 03.00

Poyracık, Yayakent, Dağıstan, Çitköy, Ahmetbeyler, Ferizler, Kurtuluş, Dündarlı Mahalleleri

Saat: 09.00 – 13.00

İslamsaray, Yayakent (Beşirli), Kaşıkçı, Kurtuluş (Akhisar Bergama Yolu), Sucahlı Mahalleleri

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Torbalı

Hasköy, Yeniçiftlik, Atalan, Bülbüldere Mahalleleri

Saat: 09.00 – 13.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Buca

Kaynaklar Merkez Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Yıldız Mahallesi

Saat: 09.00 – 17.00

Adatepe Mahallesi: 1, 3, 4, 6, 8 ve 28/9 sokaklar

Saat: 09.00 – 17.00

Belenbaşı ve Kırklar Mahalleleri

Saat: 10.00 – 16.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karabağlar

İhsan Alyanak, Abdi İpekçi, Yunus Emre, Uzundere, Peker Mahalleleri

Saat: 09.00 – 12.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Karşıyaka

Şemikler Mahallesi: 6260'lı sokaklar ve Anadolu Caddesi

Saat: 09.00 – 13.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Aliağa

Çakmaklı Mahallesi: Birçok sokak ve sahil yolu

Saat: 09.00 – 15.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Kemalpaşa

Ören 75. Yıl Cumhuriyet Mahallesi ve Ören Egemen Mahallesi, ayrıca Yiğitler Mahallesi

Saat: 09.00 – 15.00 ve 14.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları

Menemen

Çavuş, Buruncuk, Kesik, Musabey, Yıldırım Mahalleleri

Saat: 09.00 – 17.00

Neden: Şebeke yenileme ve bakım çalışmaları