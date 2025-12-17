Haberler

Börek tezgahında fareler cirit attı
İzmir'in Buca ilçesinde yer alan bir börekçide kaydedilen görüntülerde böreklerin üzerinde farelerin cirit attığı görüldü. İşletme sahipleri olayın ardından mekanın ilaçlandığını ve tüm malzemelerin çöpe atıldığını iddia etti. Görüntüleri ihbar kabul eden zabıta ekipleri gece yarısı mekana mührü vurdu.

İzmir'in Buca ilçesine bağlı Şirinyer semtinde yer alan bir börekçide mide bulandıran görüntüler kaydedildi. Hijyenden bir haber işletmenin önünden geçen vatandaşlar, tezgahtaki ürünlerin üzerinde farenin gezdiğini fark etti.

Börek tepsilerinin arasında gezen fareyi cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar hijyen skandalını gözler önüne serdi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler büyük tepki topladı.

İŞLETME KENDİSİNİ BÖYLE SAVUNDU

Görüntülerin tepki çekmesi üzerine işletme yetkilileri, olayın ardından mekanın ilaçlandığını savundu. Tedbir amaçlı olarak içeride bulunan tüm unlu mamullerin ve malzemelerin imha edilerek çöpe atıldığını iddia eden işletme, gerekli hijyen çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

ZABITA KAPIYA MÜHRÜ VURDU

Görüntüleri ihbar kabul eden Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gece saatlerinde söz konusu börekçiye baskın düzenledi. Yapılan denetimlerde hijyen kurallarına aykırılıklar tespit edilirken, halk sağlığını tehlikeye atan işletme hakkında yasal işlem başlatıldı. Belediye ekipleri, iş yerini mühürleyerek ticari faaliyetten men etti.

