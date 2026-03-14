İzmir'de şiddet gördüğü eşi tarafından dördüncü kattan atılan kadın yaşam mücadelesi veriyor

İzmir'de şiddet gördüğü eşinin yanına götürülen genç kadın, dördüncü kattan aşağı atıldı. Kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, şüphelilerin aranması devam ediyor. Olay, Aylin G.'nin eşi O.G. ve arkadaşı A.E. tarafından düzenlendi. Aylin G., kızını görmek için gelen A.E.'nin aracına bindi. Ancak, araca daha sonra O.G. de bindi ve Aylin G.'ye şiddet uygulamaya başladı. Aylin G., darp edildikten sonra balkondan atıldı ve ağır yaralandı. O.G. ve A.E., olaydan sonra kayıplara karıştı.

İzmir'de çocuğunu görme bahanesiyle kandırılarak şiddet gördüğü eşinin yanına götürülen genç kadının dördüncü kattan aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan kadın hastanede yaşam mücadelesi verirken, kaçan şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Aylin G. şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi O.G.'den şikayetçi olup Torbalı ilçesinde yaşayan annesinin evine yerleşti. Defalarca karakolluk olan çiftin 8 yaşındaki kızları geçici süreyle devlet korumasına alındı. Eşiyle ortak arkadaşları olan A.E., genç kadınla iletişime geçerek devlet korumasındaki kızlarını alabilmek için kurum yetkilileriyle görüşmeleri gerektiğini söyledi. Bunun üzerine Aylin G., kaldığı adresi verdi ve bir süre sonra gelen A.E.'nin aracına binerek yola çıktı. İddiaya göre ikili çocuk esirgeme kurumuna doğru ilerlerken, A.E. yol üzerinde bekleyen O.G.'yi araca aldı. O.G., araç içerisinde kendisinden şikayetçi olan Aylin G.'ye şiddet uygulamaya başladı. Genç kadın daha sonra Yeşilyurt semtindeki bir eve götürülerek burada da darp edildi.

Yardım isterken balkondan atıldı

Fırsatını bulup yardım istemek için balkona çıkan Aylin G.'nin eşi tarafından balkondan aşağı atıldığı öne sürüldü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından kayıplara karışan O.G. ve ona yardım eden A.E.'nin dört gündür arandığı, Aylin G.'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz
