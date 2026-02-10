Haberler

İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay! Bu yüzden ölüme terk etmiş

Güncelleme:
İzmir'de iki kız kardeşin hayatını kaybettiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazadan sonra kayıplara karışan şüpheli T.D.'nin, İzmir'de gerçekleştirilen tarihin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında arandığı, bu nedenle olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

  • İzmir'in Menderes ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen trafik kazasında Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi.
  • Kazadan sonra kaçan şüpheli T.D., İzmir tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında firari olarak aranıyordu.
  • Kazadan sağ kurtulan D.Y. ertesi gün teslim oldu ve serbest bırakılırken, T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

Menderes ilçesinde iki kız kardeşin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin soruşturmada, kazanın ardından kaçan şüpheli T.D.'nin İzmir tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu kapsamında firari olarak arandığı ortaya çıktı.

İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay

2 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ARAÇTA BULUNMUŞTU

Kaza, 6 Şubat akşamı Menderes'te meydana geldi. 35 CPV 616 plakalı otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu araçta bulunan Nergiz Türkkal (21) ve Balımnaz Türkkal (16) yaşamını yitirdi. Kazadan sağ kurtulan D.Y. (28) ile T.D. (33) ise araçtan çıkarak olay yerini terk etti. Kazanın ertesi günü teslim olan D.Y.'nin verdiği bilgiler doğrultusunda jandarma ekipleri olay yerine gitti. Nergiz Türkkal'ın cansız bedenine araç içerisinde ulaşılırken, Balımnaz Türkkal'ın cesedi dere kenarında vatandaşlar tarafından bulundu.

İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay

İZMİR TARİHİNİN EN BÜYÜK OPERASYONUNDA FİRARİ OLARAK ARANIYORDU

Soruşturma kapsamında yakalanan T.D.'nin ifadesinde, eğlence mekanlarından dönüşte alkol aldıklarını ve aracın köprü üzerinde kaza yaparak dere yatağına düştüğünü söylediği öğrenildi. Ancak T.D.'nin, uyuşturucu ticaretine yönelik yürütülen ve İzmir tarihinin en büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma kapsamında firari olduğu, bu nedenle kazadan sonra kaçtığı belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından D.Y. serbest bırakılırken, uyuşturucu operasyonundan da aranan T.D. tutuklama talebiyle adliyeye sevk edildi.

İzmir'de iki kardeşin öldüğü kazada çarpıcı detay

GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Balımnaz Türkkal'ın sosyal medya paylaşımlarında uyuşturucu kullanımına ve kadın cinayetlerine karşı tepkisini dile getirdiği görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam
Haberler.com
