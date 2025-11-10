İzmir'de deprem oldu mu 10 Kasım Pazartesi?

Son günlerde ise "10 Kasım Pazartesi İstanbul'da deprem mi oldu?" sorusu, vatandaşların en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel paylaşımlarına göre, bölgede zaman zaman hissedilen sarsıntılar halk arasında tedirginliğe yol açıyor. Balıkesir merkez ve çevresinde kaydedilen depremler genellikle düşük ya da orta şiddette olsa da, bazı sarsıntıların çevre illerde de hissedildiği belirtiliyor. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi ayrıntılar, vatandaşların bölgedeki güncel gelişmeleri yakından takip etmesine neden oluyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından paylaşılan son depremler listesine, kurumun resmi internet sayfası üzerinden ulaşılabiliyor. Bu listede, Türkiye genelinde meydana gelen sarsıntıların büyüklüğü, derinliği, merkez üssü ve zamanı gibi detaylar düzenli olarak güncelleniyor. Kandilli Rasathanesi, ülkede gerçekleşen her türlü sismik hareketi anlık olarak takip ederek kamuoyunu hızlı ve doğru bilgilerle bilgilendirmeyi sürdürüyor.

AFAD GÜNCEL DEPREMLER TABLOSU

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'nın yayımladığı "Son Depremler" listesi, ülke genelinde hissedilen tüm sarsıntılara ilişkin verileri kapsamlı şekilde sunuyor. Vatandaşlar, AFAD'ın deprem sorgulama ekranı üzerinden depremlerin tarihini, saatini, büyüklüğünü, derinliğini ve konumunu anlık olarak görüntüleyebiliyor. Sistem, yeni meydana gelen sarsıntılarla ilgili en güncel bilgileri düzenli biçimde paylaşıyor ve olası artçı depremler konusunda da hızlı bilgilendirme sağlıyor.

İZMİR'DE DEPREM OLDU MU

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı, çevredeki ilçelerin yanı sıra bazı komşu illerde de hissedildi. İlk belirlemelere göre can veya mal kaybına yol açan ciddi bir hasar bulunmazken, ekipler sahada detaylı incelemelere başladı. Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı ve tedbir amaçlı olarak güvenli alanlara yöneldi.