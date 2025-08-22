Afad ve Kandilli Rasathanesi'nin güncel verilerine göre, İzmir'de kısa süre önce bir deprem hissedildi. Sarsıntının büyüklüğü ve merkez üssü, gün boyunca vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında yer aldı. Tüm detaylara haberimizde ulaşabilirsiniz. İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen sismik hareketleri anlık olarak izlemeyi sürdürerek kamuoyunu düzenli biçimde bilgilendiriyor. Bölgesel depremleri ayrıntılı olarak takip eden kurum, resmi internet sitesi aracılığıyla son 500 depremin verisini kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşıyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi, Türkiye genelinde meydana gelen depremlere ilişkin güncel verileri hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor. Gelişmiş teknolojik altyapısıyla sismik hareketleri anlık olarak izleyen kurum, her depremi detaylı biçimde analiz ederek toplumun afet bilincinin gelişmesine ve hazırlıklı bir yapının oluşmasına katkıda bulunuyor. Bu çerçevede, vatandaşların zamanında tedbir alması da amaçlanıyor.

22 AĞUSTOS 2025 DEPREM OLDU MU?

"Bugün deprem oldu mu?" sorusunun yanıtı, AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitelerinde anlık olarak takip edilebilir. Bu platformlarda meydana gelen depremler anında kaydedilmekte ve detaylı bilgilerle kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Son 500 deprem verisine kadar tüm güncel bilgilere buradan ulaşmak mümkündür.