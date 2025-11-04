İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 4 Kasım İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir sabahın erken saatlerinde meydana gelen depremle sarsıldı. Şehir genelinde hissedilen sarsıntı, özellikle yüksek katlı binalarda yaşayan vatandaşlarda paniğe yol açtı. Kısa sürede sosyal medyada " İzmir'de deprem mi oldu?" paylaşımları artarken, gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin yapacağı resmi açıklamalara çevrildi. Detaylar haberin devamında yer alıyor.

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelindeki sismik hareketliliği 7 gün 24 saat esasına göre izlemeye devam ediyor. Ülkenin farklı bölgelerinde meydana gelen depremler, kurumların veri merkezlerinde anlık olarak kaydediliyor ve kamuoyuyla paylaşılıyor.

AFAD, depremlerle ilgili büyüklük, derinlik ve merkez üssü gibi teknik bilgileri düzenli olarak açıklayarak vatandaşları doğru şekilde bilgilendiriyor. Kurum, yıl boyunca afetlere karşı hazırlık düzeyini artırmak için eğitimler, tatbikatlar ve farkındalık projeleri yürütüyor. Kandilli Rasathanesi ise gelişmiş sismik gözlem ağı sayesinde yer hareketlerini anlık olarak tespit ediyor ve değerlendiriyor. Her iki kurumun yayımladığı "son depremler" listesi, güncel verilere hızlı erişim sağlarken uzmanlar için risk analizlerinde de önemli bir kaynak oluşturuyor.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın paylaştığı listeler, depremlerin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü gibi bilgileri içeriyor ve vatandaşların doğru bilgiye ulaşmasını sağlıyor. Ayrıca, kamuoyunun deprem farkındalığını artırmak ve spekülasyonların önüne geçmek amacıyla düzenli olarak güncelleniyor.

04 KASIM 2025 İZMİR'DE DEPREM Mİ OLDU?

04 Kasım 2025 Salı sabahı İzmir'de hissedilen sarsıntı, şehir genelinde kısa süreli paniğe yol açtı. Özellikle yüksek katlı binalarda oturan vatandaşlar, sabah erken saatlerde meydana gelen deprem sonrası tedirginlik yaşadı. Depremin ardından sosyal medyada "İzmir'de deprem mi oldu?" paylaşımları hızla yayıldı.

Kandilli Rasathanesi ve AFAD, kısa süre içinde depremle ilgili ilk bilgileri paylaştı. Yapılan açıklamalarda depremin büyüklüğü, merkez üssü ve derinliği kamuoyuyla duyuruldu. Her iki kurum da vatandaşları yalnızca resmi kaynaklardan yapılan duyuruları takip etmeleri konusunda uyardı.

AFAD ve Kandilli tarafından yayımlanan "Son Depremler" listesi, Türkiye genelindeki güncel sarsıntı verilerine kolay erişim sağlarken, uzmanlar tarafından risk değerlendirmelerinde güvenilir bir kaynak olarak kullanılmaya devam ediyor.