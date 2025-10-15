Haberler

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son dakika gelişmesine göre, İzmir'de bir deprem meydana geldi. 15 Ekim sabahında yaşanan sarsıntıyla ilgili resmi açıklamalar henüz netleşmemekle birlikte, vatandaşlar yaşadıkları kısa süreli paniği sosyal medyada paylaştı. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem meydana geldi? İşte detaylar...

15 Ekim sabah erken saatlerde İzmir'de hissedilen hafif bir yer sarsıntısı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medya platformlarında birçok kişi bu hareketliliği hissettiğini belirterek gündeme taşıdı. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathane verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. İzmir'de hissedilen bu sarsıntının ardından vatandaşlar Kandilli'nin resmi internet sitesine yönelerek ayrıntılı verilere ulaşmaya çalıştı. İlk paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair teknik bilgiler sistem üzerinden yayımlandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat izliyor. AFAD, sadece deprem verilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda halkı afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. 15 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin en güncel bilgiler, AFAD'ın resmi "Son Depremler" sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

15 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın ilk açıklamalarına göre, 15 Ekim sabah saatlerinde İzmir'de kısa süreli bir deprem hissedildi. Sarsıntının teknik detayları – büyüklük, derinlik ve merkez üssü – her iki kurumun internet sitelerinde yayınlandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına dair olumsuz bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.

Haberler.com / Dilara Yıldız - Gündem
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Artık bu kapının açılması an meselesi
Netanyahu: Hamas silahsızlanmazsa kıyamet kopacak

Netanyahu açık açık tehdit etti: Hamas bunu yapmazsa kıyamet kopacak
Hız sınırında yüzde 10 tolerans kalkıyor! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak

Trafikte yeni dönem! Artık af yok, 30 bin liraya kadar ceza yazılacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Acı gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı

Hazımsızlıktan şikayetçiydi! Gerçek merdivende yığılınca ortaya çıktı
İtalya'da İsrail protestosu: Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı

Milli marşları yuhalandı, futbolcular şaştı kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.