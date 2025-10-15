İzmir'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu?

15 Ekim sabah erken saatlerde İzmir'de hissedilen hafif bir yer sarsıntısı, bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Sosyal medya platformlarında birçok kişi bu hareketliliği hissettiğini belirterek gündeme taşıdı. Peki, gerçekten İzmir'de deprem mi oldu? 15 Ekim İzmir'de az önce nerede deprem oldu? İzmir'de deprem kaç büyüklüğünde oldu? Kandilli Rasathane verileri haberimizde!

KANDİLLİ RASATHANESİ'NDEN DEPREM BİLGİLERİ

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye genelindeki sismik hareketleri anlık olarak izlemeye devam ediyor. İzmir'de hissedilen bu sarsıntının ardından vatandaşlar Kandilli'nin resmi internet sitesine yönelerek ayrıntılı verilere ulaşmaya çalıştı. İlk paylaşılan bilgilere göre, depremin büyüklüğü, derinliği ve merkez üssüne dair teknik bilgiler sistem üzerinden yayımlandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye genelinde yaşanan yer hareketlerini 7 gün 24 saat izliyor. AFAD, sadece deprem verilerini sunmakla kalmıyor; aynı zamanda halkı afetlere karşı bilinçlendirme çalışmalarını da sürdürüyor. 15 Ekim sabahında İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin en güncel bilgiler, AFAD'ın resmi "Son Depremler" sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

15 EKİM İZMİR'DE DEPREM OLDU MU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın ilk açıklamalarına göre, 15 Ekim sabah saatlerinde İzmir'de kısa süreli bir deprem hissedildi. Sarsıntının teknik detayları – büyüklük, derinlik ve merkez üssü – her iki kurumun internet sitelerinde yayınlandı. Yetkililer, şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybına dair olumsuz bir bilgi paylaşmadı. Bununla birlikte, olası artçı sarsıntılara karşı vatandaşların tedbiri elden bırakmaması tavsiye ediliyor.